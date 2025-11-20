El Ayuntamiento de Alicante advierte sobre un posible fraude con el evento The Japan Vibes y recomienda no comprar entradas

El Ayuntamiento de Alicante ha informado este jueves que no ha autorizado ningún evento denominado The Japan Vibes, anunciado para los días 15, 16 y 17 de mayo en la ciudad, y ha aconsejado al público evitar la compra de entradas, ya que podría tratarse de un posible fraude.

La concejala de Ocupación de la Vía Pública, Cristina Cutanda, ha señalado que el consistorio no ha recibido ninguna solicitud de permiso para celebrar un evento con ese nombre en Alicante.

Además, ha recordado que se han registrado irregularidades similares con el mismo evento en otras localidades e incluso en distintos países, por lo que ha insistido en no adquirir entradas.

Diversos ayuntamientos de España han confirmado que The Japan Vibes se está promocionando en sus municipios sin disponer de las autorizaciones correspondientes.

Por su parte, la Embajada de Japón en España ha emitido un comunicado oficial advirtiendo que está recibiendo numerosas consultas sobre dicho evento y aclarando que no existe ninguna vinculación con la institución.

La Embajada también ha alertado de casos parecidos detectados en países como Chile, recomendando extremar las precauciones.

