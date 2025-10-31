Alicante pone en marcha la nueva jefatura de servicio de Mayores y amplía la oferta de talleres y actividades municipales

El Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha la nueva jefatura de servicio de la Concejalía de Mayores, una iniciativa que la edil Begoña León presentó este viernes ante los representantes de los 19 centros municipales de mayores de la ciudad.

Esta actuación da cumplimiento al compromiso adquirido por el alcalde, Luis Barcala, el pasado 20 de octubre, de crear esta unidad, que ya se encuentra operativa y contará con personal especializado en gestión administrativa y jurídica.

Según ha subrayado Begoña León, la nueva estructura permitirá hacer más ágiles y eficaces los trámites de la Concejalía, reforzando el compromiso del gobierno local con el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.

También contribuirá a ampliar sus oportunidades de ocio y convivencia y a responder con rapidez a las necesidades que se plantean desde los centros municipales y el Consejo de Mayores.

Asimismo, el Consistorio ha informado del inicio, el miércoles 29 de octubre, de los talleres deportivos al aire libre que se desarrollan en distintos parques de la ciudad, como Ingeniero de Tranvías, Lo Morant y las playas del Postiguet, La Albufereta y Urbanova, así como en las plazas El Progreso, La Estrella y La Pérgola.

Estas actividades, que no requieren inscripción previa, incluyen gimnasia, cardio latino, estiramientos, pilates y entrenamiento corporal, tanto en horario de mañana como de tarde.

Por otra parte, ya han comenzado los talleres gestionados por voluntarios en los centros municipales de Gabriel Miró (pintura, ajedrez, costura, francés, guitarra, sevillanas, inglés, entre otros), San Blas (bailes latinos, severianas, coro), Pla (manualidades, literatura, danza española, country, baile divertido, francés y otras disciplinas) y Playas (fotografía digital, italiano, filosofía, historia del arte, costura, coaching o bailoterapia).

En cuanto a los talleres concedidos por contrato, el proceso de adjudicación se encuentra muy avanzado.

Tras la renuncia de la empresa inicialmente seleccionada, la segunda clasificada, Sararte S. L., ha manifestado su disposición a asumir la gestión y se encuentra presentando la documentación requerida para acreditar su solvencia.

Una vez verificado este trámite, se propondrá la adjudicación definitiva en la Mesa de Contratación y la posterior aprobación en Junta de Gobierno, lo que permitirá la firma del contrato y el inicio de las actividades.

El nuevo contrato supone una inversión duplicada respecto al anterior, lo que permitirá aumentar las horas de servicio en un 38% (de 4.900 a 7.905) y el número de talleres en un 42% (de 66 a 114).

En conjunto, los 19 centros municipales de mayores ofrecerán más de 339 actividades, entre las gestionadas por concesión, las coordinadas por monitores municipales y las impulsadas por voluntariado.