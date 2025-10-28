Alicante aumenta el contrato de basuras en 5 millones por el "abandono incívico" que supera "con creces las capacidades"

Una de las recogidas de podas que realiza la contrata de limpieza de Alicante.

La gestión de los residuos en la ciudad de Alicante necesita un mayor trabajo por el "abandono incívico" que supera "con creces las capacidades del sistema". Y eso se traduce en más dinero: cinco millones. El Ayuntamiento aprueba así la primera modificación de la contrata que salió por 323 millones en ocho años.

Netial, la UTE integrada por FCC Medio Ambiente y PreZero España, ya había avisado de que durante los primeros meses de ejecución del contrato estaba produciéndose este problema. Una cuestión que en el escrito del consistorio se atribuye "principalmente" a cómo los hogares se deshacen de sus residuos.

En él se detalla que el origen de este sobreesfuerzo viene "por enseres domésticos, residuos voluminosos, restos de poda, residuos de construcción y demolición de obras menores, tanto en las vías públicas urbanas como en los caminos vecinales".

Ese incremento que señalan hasta ahora se asumía sin más coste mientras "supongan menos de un 1,5 % en cada anualidad". Pero ahora se dice "no va a ser posible seguir absorbiendo por más tiempo dichos reajustes" porque eso implica la "minoración de otros servicios".

Por estos motivos se ha decidido reconocer este problema e incrementar el dinero del contrato en 750.000 euros por cada año. Eso sí, centrándose en la recogida de voluminosos y poda.

El escrito municipal detalla que el incremento sobre el importe de una anualidad teórica del contrato es de un 1,86 %. Es decir, los 0,75 millones sobre 40,4 como "producto de variaciones en los servicios y su correspondiente contraprestación".

El acumulado de este aumento se traduce en un total cinco millones, con IVA incluido. Y eso representa una variación de un 1,57 %: los cinco millones mencionados sobre el total de 323,3.

En la citada memoria se informa que la modificación no afecta a los precios de los servicios contratados de manera ordinaria. Y por lo tanto no supone una alteración del equilibrio de la contratación.

El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, explica que con ese dinero se incorporarán nueve operarios y cinco vehículos pesados. Es decir, habrá cinco conductores y cuatro peones, además de una pala, un tractor con brazo desbrozador, dos camiones con remolque basculante y otro con pluma).

Con esta aprobación, también anuncian que se ha ampliado de media a tres toneladas y media la cantidad de escombros que se pueden llevar gratis diariamente al Ecoparque de Aguamarga de forma totalmente gratuita. Además, se pueden depositar también hasta media tonelada de residuos voluminosos como muebles o electrodomésticos de gama blanca.

Eso si se sigue la ley, pero si no se hace hay sanción. Abandonarlos en otros espacios no permitidos de la ciudad puede acarrear multas de hasta 3.000 euros, tal y como se contempla en la nueva Ordenanza de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, aprobada en marzo de 2024.