600 kilos de cobre robado a 600 euros, el negocio del trabajador de mantenimiento detenido en Alicante

Un trabajador de mantenimiento de 33 años ha sido detenido por sustraer más de 600 kilos de cobre de una instalación eléctrica en la que trabajaba en Alicante para venderlo por 600 euros.

El trabajador acusado de hurto aprovechaba la oportunidad durante su jornada laboral para hacerse con el material de una instalación que estaba siendo desmontada.

Entre el desmontaje y el transporte del cobre, se hizo con 612 kilos de material en 30 rollos de cable que vendió después a dos hombres por 600 euros. El valor en el mercado de esta cantidad ascendería a 1.500 euros.

La Policía Nacional descubrió el negocio del trabajador cuando hallaron a una persona que manipulaba una gran cantidad de cable de cobre en la vía pública, intentando cortarlo para facilitar su transporte.

Al ser sorprendido, el varón intentó ocultar el material en la parte trasera de su furgoneta. Se trataba de uno de los compradores del material sustraído, que había adquirido el cobre al trabajador presunto autor del hurto.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Norte de la Policía Nacional de Alicante asumió la investigación y los trabajos permitieron comprobar que el cable pertenecía a una compañía de telefonía.

Este cobre procedía de una instalación que estaba siendo desmontada por una tercera empresa para labores de mantenimiento, y debía ser depositada en una nave designada por la compañía propietaria.

Los trabajos de indagación de los agentes permitieron identificar al trabajador responsable que sustrajo el cobre y detenerlo.

Finalmente los rollos fueron recuperados y devueltos a la empresa afectada. Sin embargo, la Policía Nacional sospecha que el arrestado consiguió vender una cantidad que aún no ha sido localizada.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante, ante el que el detenido deberá responder por un presunto delito de hurto.

Más robos

El año pasado la Guardia Civil ya detuvo a dos personas e investigó a otras cuatro como presuntos autores de varios delitos de robo y hurto de cableado del alumbrado público en la localidad de Castalla, así como de otros delitos.

Los autores materiales de los robos se dieron a la fuga cuando fueron sorprendidos por los agentes; uno de ellos incluso llegó a colisionar su vehículo con el policial para evitar su detención.

Las investigaciones se iniciaron el mes de enero, cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de Castalla frustraron un intento de robo de cableado de farolas en una de las calles del municipio. Un vehículo con dos personas, abandonó el lugar a gran velocidad, poniendo en riesgo a otros usuarios de la vía.