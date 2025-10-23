Barcala marca la agenda política de Alicante con la apertura de debates y la oposición sigue a remolque

El debate del estado de la ciudad celebrado hace una semana en el Ayuntamiento de Alicante verdaderamente se ha convertido en un "debate", si bien se ha extendido a lo largo de los días siguientes. El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, sorprendió a todos con muchos anuncios para lo que resta de mandato y para el inicio del siguiente que ha cogido a contrapié a la oposición, que se ha visto forzada a ir a remolque de la "agenda" marcada por el primer edil desde entonces.

La peatonalización de la calle San Vicente, dos nuevos ejes deportivos en Vía Parque con la futura Ciudad Deportiva del Hércules y un nuevo complejo polideportivo en la avenida de las Naciones, así como la Ciudad del Baloncesto en la calle Polop; la extensión del gran proyecto ‘Alicante Nuevo Centro' con un nuevo eje cultural y de ocio entre Las Cigarreras y la Plaza de Toros, el proyectado aparcamiento subterráneo junto al ADDA o la reordenación del Panteón de Quijano, fueron algunas de las propuestas.

La portavoz socialista Ana Barceló tuvo que esperar al día siguiente para exigir explicaciones sobre la necesaria recalificación de terrenos para la construcción de la futura Ciudad Deportiva del Hércules. asegurando que la parcela, ubicada en la Albufereta, está calificada como terreno rústico y, por tanto, es necesario cambiar esa calificación a suelo dotacional en el Plan General.

Pero la respuesta del equipo de Gobierno ha sido contundente. Se trata de una iniciativa privada sobre terreno privado. Lo que pretende el Ayuntamiento es facilitar los trámites para que sea posible el proyecto de una entidad que es icono de la ciudad y que lleva años reclamando la posibilidad de concretarlo.

En cualquier caso, el objetivo de Barcala se había cumplido. El alcalde ha marcado la agenda y ha abierto el debate. Ahora es la oposición la que está obligada a pronunciarse. O se instalan en el no perpetuo que favorece una visión poco constructiva y alejada de ser alternativa de gobierno para la ciudadanía o colabora en hacer posibles los proyectos de modernización de la ciudad.

En su respuesta el PSOE se vio obligado a afirmar que "desde el Grupo Socialista se apoya el proyecto de una ciudad deportiva para el Hércules" pero reclamando "luz y taquígrafos sobre lo anunciado por el alcalde" que calificaron de programa electoral de 2027. A remolque.

Otra cuestión es la peatonalización de la calle San Vicente que ahora la izquierda cuestiona por tratarse de uno de los ejes de movilidad principales de la ciudad hacia el norte. Desde el equipo de Gobierno lo tiene claro: "lo mismo se dijo de la peatonalización de la avenida de la Constitución y ahora vecinos y comerciantes están encantados. Lo mismo se dijo de la de la plaza del Ayuntamiento y va a ser realidad en un mes".

¿Quiere la izquierda abanderar las peatonalizaciones en la ciudad o se va a oponer porque es un anuncio del alcalde del PP? Mientras tanto Compromís se ha borrado de la crítica o el apoyo a los proyectos del alcalde. Durante el debate su portavoz, Rafa Más, concluyó que frente al PP ellos hacen "propuestas sensatas y serias encaminadas a mejorar la vida de la ciudadanía alicantina y encaminadas hacia una verdadera sociedad europea" y acusó a Barcala de no ser " un alcalde, usted es un comercial que representa a los grandes intereses económicos de los grandes lobbies empresariales de esta ciudad". A partir de ahí se ha centrado en atacar a la Consellera de Sanidad con múltiples declaraciones de ámbito autonómico.

Y EU-Podemos, liderada por Manolo Copé, ha manifestado en los medios que Barcala "necesita estar más pendiente de los asuntos sociales de los ciudadanos y no vender humo". En una entrevista en Onda Cero Alicante, el concejal acusó al equipo de Gobierno del PP de haberse pasado “dos años de anuncios y poca planificación”, afirmando que muchas de las actuaciones presentadas por el alcalde durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad “carecen de una estrategia global que piense en el conjunto de los barrios y en la calidad de vida de la ciudadanía”. ¿Pero de las propuestas concretas?