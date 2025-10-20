¿Alicante se queda fuera de los grandes conciertos de 2026? El efecto Roig Arena y el concurso de la plaza de toros

Uno de los conciertos de este mayo en el festival Spring de Alicante. M. H.

Si uno busca Alicante en dos de las grandes giras nacionales anunciadas esta semana lo hará en vano. Aitana y La Oreja de Van Gogh pasarán por Murcia y Valencia. Si se busca a Alejandro Sanz, pasará lo mismo. ¿Por qué se queda fuera la provincia de Alicante de las grandes citas?

Los tres han pasado por giras anteriores, pero parece que el 2026 quedará en blanco. "Nos quedamos a la cola", cuenta a EL ESPAÑOL uno de los principales promotores del sector. Una situación que contrasta con el auge que se vivía en 2021.

Pese a las restricciones de la pandemia, se ofrecieron 85 conciertos que superaron, con diferencia, a cualquier otro ciclo organizado en España, como recoge el anuario de promotores 2021.

Según los datos del último anuario, la provincia se ha mantenido estable en décima posición desde 2022 entre las que más facturan. Ha pasado de 12,8 millones a 18,8. Pero ese aumento no va en consonancia con el resto del país y su peso baja del 2,88 % del total en 2023 al 2,53 % en 2024. Valencia, en cambio, crece más, y llega al 3,5 %. Aunque peor le va a Murcia que cae al 2,42 %.

Nombrar las dos capitales de provincia más cercanas es habitual en un sector en el que se trabaja por exclusivas. Como explica una de las fuentes, si se tiene un concierto anunciado, no se anuncia el siguiente en la provincia hasta que se haya celebrado el primero.

Y esa puede ser una de las razones por las que aún hay futuro en 2026. La plaza de toros termina su contrato de gestión este 2025. Como confirman a EL ESPAÑOL fuentes municipales, el nuevo "ha pasado por contratación y ahora lo tiene que fiscalizar intervención".

Quien gane ese nuevo contrato y el apartado en que se dedica a la explotación musical no puede estar parado. Los agentes de artistas y grupos están cerrando fechas y anunciándolas. Cabe la posibilidad de que se estén prerreservando para quien se presente al concurso y así llegue a él con un calendario de fechas confirmadas ya guardado en la cartera.

Pero ese es un gran "si".

Otra fuente del sector estima que el nuevo contrato de gestión de los conciertos será más breve, un año prorrogable a otro. Un futurible que tendría mucho que ver con el último anuncio del alcalde Luis Barcala para "la conversión de la Plaza de Toros en un espacio multiusos para la cultura, el ocio, la música y múltiples propuestas de carácter lúdico y recreativo durante todo el año".

La ambiciosa propuesta ayudaría a relanzar el programa de la ciudad que se encuentra con un mercado en el que hay una dura competencia. La mejor prueba es la llegada del Roig Arena con una capacidad para conciertos de 20.000 personas y que fuentes del sector califican ya como "uno de los tres mejores recintos de España".

Este otoño, a una escala mucho menor que el Roig Arena, Fira Alacant probará sus primeros conciertos para ser el arena de conciertos más grande de la provincia, Murcia y Albacete. El pabellón 2 tiene 15 000 metros cuadrados con una capacidad para 12 000 o 14 000 personas, según los cálculos de su director Alejandro Morant.

"No existe ningún espacio cubierto que tenga esa capacidad", destaca Morant, "pero no solo en Alacant: ni en Murcia, ni en Albacete".

Lograrlo sería un gran paso para la provincia, aunque como recuerdan las fuentes especializadas, hay un factor que juega en contra en la provincia. "Otras ciudades pueden mostrar y presentan esos datos" de asistencia. Lo que se traduce en que "si un artista tiene que decidir entre Alicante o Murcia irá a Murcia porque tiene más venta".