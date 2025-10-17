Así actualiza Alicante su conexión con el aeropuerto: "Mejoramos para el turista que se mueve"

Las trece paradas de autobús que conectan Alicante con el aeropuerto de l'Altet son una de las principales puertas de la ciudad al mundo. Y cuidar los detalles en él suma puntos en la transmisión de la imagen del destino.

El Grupo Vectalia a través de su concesionaria La Alcoyana que se encarga de este servicio acaba de incorporar una novedad al mismo de la que se sienten orgullosos.

Desde ya la línea C6 incorpora nuevas pantallas en el interior de los autobuses en la que se puede consultar la información en tiempo real de los vuelos además de la propia de las paradas que realiza el vehículo durante el trayecto.

Gracias a este nuevo servicio se puede comprobar si el vuelo que se va a coger en el día va con retraso o cumple con el horario previsto. La pantalla alterna este panel con otro en el que se presenta la información meteorológica de la semana.

A esta novedad Vectalia añade otras pantallas informativas, esta vez en la estación de ferrocarril de Alicante Terminal. En ellas muestran un listado de las líneas más populares, entre la que aparece la mencionada C6.

Estos monitores facilitan al viajero que llega por vía tren a la ciudad las diferentes opciones en líneas de autobuses que tiene disponible para llegar a su destino o enlazar con el siguiente.

Desde la compañía valoran ambas iniciativas, pensadas para "mejorar la información al turista que se mueve". Con ellas resuelven de forma inmediata a los viajeros la primera duda que se tiene al llegar al destino, ¿cómo se va al siguiente punto?

Y son muchos. Esta semana Aena presentaba los nuevos datos de récord que consolidan al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández como el quinto con más pasajeros de España, gracias a los 1,9 millones de usuarios.

La conexión con la línea C6 a la terminal es, por tanto, una de las más demandadas. Con la terminal encadenando sus cifras más altas en los dos últimos años, los viajeros tienen en el autobús la opción más barata para llegar a ella. El billete sencillo cuesta 4,6 euros y el bono de diez viajes, que se puede comprar en el mismo vehículo, cuesta 8,1 euros.

Esta conexión por carretera es esencial para manejar el gran flujo de viajeros que llegan con destino a la provincia ya que no hay alternativa por ferrocarril. Esta ausencia, largamente reclamada por las administraciones locales y autonómicas, supone una excepción en Europa.

El último plan presentado por el Gobierno central este septiembre anunciaba la licitación de la redacción del proyecto de la segunda fase de la Variante de Torrellano. Cuando esta se realice, como apunta el ministro Óscar Puente, "completamos la red ferroviaria de Alicante" y "la conexión con el aeropuerto".

Pero mientras ese día llega el autobús sigue siendo la forma más fácil por su amplio horario y precio de empezar el viaje.