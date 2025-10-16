Detienen a cuatro adolescentes por una brutal paliza a otro joven que estaba ayudando a una chica que lloraba

Fin a la desesperada búsqueda de los adolescentes agresores de otro joven en la ciudad de Alicante. La Policía Nacional detiene a los cuatro acusados de golpear a la víctima hasta provocarle una fractura craneal.

Los hechos sucedieron en la madrugada del domingo 5 de octubre. Como relatan las fuentes policiales el joven de 18 años regresaba a casa acompañado de unos amigos, después de pasar la noche en un local de ocio en la Albufereta.

En el camino se encontraron con una chica que estaba llorando sentada en una calle cercana. Al verla, le preguntaron qué le pasaba, pero la pareja de la adolescente, al oírles, les recriminó que hablasen con ella y les dijo que la dejasen en paz.

Ese fue el punto de arranque de lo que la Policía describe como un altercado ya que el novio se aproximó a los otros adolescentes en tono amenazante. Y no lo hizo solo, ya que iba acompañado con sus amigos, lo que derivó en la pelea.

En ese enfrentamiento, uno de los agresores le propinó un fuerte golpe en la cara a uno de los amigos de la víctima. Y este fue el que decidió que lo mejor era llamar a la Policía Nacional.

Mientras tanto, se produjo la agresión sobre el adolescente de 18 años. Uno de los agresores le dio cinco puñetazos en la cara. Otro de ellos le empujó y provocó que se cayera al suelo de espaldas. Esa fue la caída por la quedó inconsciente: se había fracturado el cráneo.

Los agresores, al ver esto, salieron corriendo. Se habían dado cuenta de que se había llamado a la Policía Nacional y sus efectivos podían llegar de forma inminente. De forma que consiguieron evitar que les localizaran.

Cuando los agentes comisionados llegaron al lugar del suceso, hallaron a la víctima con evidentes lesiones en la boca y aún conmocionado. En el traslado inmediato al Hospital General de Alicante para ser atendido de urgencia aún estaba consciente.

Una vez en el hospital, la víctima precisó ser ingresada en la UCI debido a la gravedad de las lesiones craneoencefálicas sufridas. Entre ellas, como determina el parte sanitario, la fractura craneal, por lo que tuvo que permanecer allí ingresado durante seis días, tras los cuales fue trasladado a planta donde continúa actualmente a la espera de evolución.

La investigación

En este punto, se iniciaron las pesquisas de investigación, haciéndose cargo de ellas los agentes del Grupo de Delincuencia Violenta de la Comisaría Provincial de Alicante, quienes tomaron declaraciones a los testigos del suceso y recabaron datos relacionados con los posibles autores.

La familia de la víctima lanzó un desesperado mensaje en las redes sociales para conseguir encontrar a los agresores que habían dejado en estado grave a su hijo.

Según el relato de los testigos de ambas partes, los agentes pudieron concluir que, durante el altercado, además de la víctima con las lesiones más graves, hubo otras dos víctimas que recibieron golpes también, presentando lesiones de menor entidad.

Los investigadores concluyen que fueron cuatro los agresores, uno de ellos menor de edad, por lo que, tras identificarlos plenamente, fueron localizados y detenidos por un delito de lesiones graves.

Finalmente, los tres arrestados mayores de edad han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de Alicante, mientras que el menor de edad lo ha hecho a la Fiscalía de Menores.