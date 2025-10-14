Alicante aprueba el ZAS en el Casco Antiguo para frenar el ruido con suspensión de nuevas licencias y limitación horaria

Terrazas abiertas de madrugada en el Casco Antiguo, en imagen de archivo.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en su reunión de este martes la declaración de Zona Acústica Saturada (ZAS) del Casco Antiguo, que contempla la suspensión de nuevas licencias de actividad y veladores y limitación de horario para el ocio nocturno.

La declaración ha quedado activada automáticamente en el ámbito de la Plaza Quijano y las calles Virgen de Belén, San Agustín, donde se prohíben las charangas de eventos privados y se establece el nuevo horario de cierre que, de forma general, en días laborales se establece en las 00:30 horas y la 1 los fines de semana.

Los veladores y terrazas quedan reducidos en el 50 % de superficie de ocupación y el 50% de mesas y sillas. Además, se suspende la admisión a trámite de las solicitudes para la instalación de ambientación musical.

Con respecto a las discotecas su horario máximo de cierre se establece a las 01:00 horas las noches de domingo a jueves, salvo las noches de los viernes, sábado y vísperas de festivo, que se extiende hasta las 03:00.

Los horarios en Hogueras, Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y la noche de Reyes se establecerán en el Bando o decreto municipal correspondiente, señalan desde el consistorio.

Y el horario máximo para autorización de verbenas u otro espectáculo en vía pública será con carácter general hasta las 00:00 horas.

Así, se intensifica el control con mayor presencia policial en la zona e inspecciones y controles de licencias para cumplir con la reducción de ruido.

Esta ZAS del Casco Antiguo afecta a la Plaza Quijano y las calles Virgen de Belén y San Agustín.

Incluye además las calles Padre Maltés, desde el cruce con Virgen de Belén y la Plaza Quijano, en la que se concentran actividades tanto de restauración como de ocio nocturno; la calle Virgen de Belén desde el cruce con la calle Abad Nájera hasta el cruce con Padre Maltés.

Y la calle de San Agustín desde la plaza Quijano hasta el cruce con la calle Montengón y en esta desde el cruce con la calle Padre Maltés hasta San Agustín.

El Ayuntamiento pondrá en marcha medidas de concienciación y sensibilización social en materia de contaminación acústica, mediante campañas y medidas municipales.