La policía pide colaboración para identificar a un grupo que apaleó a un joven cerca de una discoteca en Alicante

Un joven de 18 años fue presuntamente apaleado en la ciudad de Alicante. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado, y resultaron en el ingreso en la UCI de la víctima.

El suceso tuvo lugar junto a una conocida discoteca de Alicante. Tras lo ocurrido, la familia del joven ha pedido la colaboración ciudadana para identificar a los autores de la brutal paliza.

Fuentes del caso han informado de que el grupo de delitos violentos de la Policía Nacional busca a los individuos que participaron en la agresión.

En el lugar, cercano a una sala de música situada en el entorno de la Playa de San Juan y la Albufereta de Alicante, se produjo una agresión que se saldó con la víctima, que lleva cuatro días en estado muy grave.

Desde el Grupo Magma han hecho público un comunicado condenando la agresión: "Lamentamos profundamente lo ocurrido, condenamos rotundamente cualquier tipo de violencia y, como ya hemos trasladado a la familia, deseamos una pronta recuperación al joven agredido".

Así, destacan que la agresión no se produjo en el interior ni en las inmediaciones directas de la Sala Magma, sino en la vía pública, "a muchos metros del local".

"Desde el momento en que tuvimos conocimiento de los hechos, estamos colaborando activamente con la Policía Nacional, poniendo a su disposición todos los medios técnicos y humanos necesarios para ayudar a identificar a los responsables", añaden.

Hasta la fecha, aseguran que "se desconoce si los agresores estuvieron o no previamente en el local". En cualquier caso, subrayan: "La seguridad de nuestros clientes y trabajadores es una prioridad absoluta para la dirección del Grupo Magma".

"Apostamos por un modelo de ocio sano y seguro, y contamos con un amplio equipo de profesionales y protocolos específicos para garantizar que nuestros espacios sean entornos protegidos y respetuosos. Nuestra responsabilidad, sin embargo, finaliza en los límites de nuestra propiedad, fuera de los cuales no tenemos capacidad de actuación", explican.

Los hechos ocurrieron en las horas nocturnas cuando, según ha informado la familia de la víctima en las redes sociales, el joven regresaba a casa y se detuvo con varios amigos a prestar ayuda a una chica que estaba llorando.

La familia ha continuado que, sin dar opción a explicar que trataban de ayudar, la supuesta pareja sentimental de la chica y sus acompañantes derribaron a la víctima de un puñetazo y le dejaron inconsciente del golpe de la caída, a lo que sumaron patadas en la cabeza durante varios minutos pese a que no oponía resistencia.

Como consecuencia de la brutal paliza, el joven fue ingresado en la UCI con heridas muy graves y daños cerebrales, y sigue en el mismo lugar a la espera de la evolución.