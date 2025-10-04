Sorprendido en el aeropuerto de Alicante cuando trataba de huir con las joyas de su tía valoradas en 7.000 €

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández a un hombre que trataba de escapar a Reino Unido con joyas valoradas en 7.000 euros. Las piezas habían sido sustraídas, presuntamente, a su propia tía, residente en la zona de la playa de San Juan.

La investigación se activó tras el aviso del hijo de la víctima. El joven explicó a los agentes que su madre le había telefoneado al descubrir que faltaban varias joyas en su vivienda. Fue entonces cuando surgieron las sospechas sobre el sobrino, que planeaba tomar un vuelo con destino al Reino Unido.

La víctima, echó en falta del joyero de su habitación un collar de perlas con un broche de diamantes y un anillo de diamantes, valorados ambos en 7.000 euros y que sospechaba que el autor podría tratarse de un sobrino suyo, el cual sabía que tenía que coger un vuelo con destino al Reino Unido, si bien desconocían horario.

Tras conocer la desaparición de las joyas, tanto la víctima, como el hijo de ésta, trataron de ponerse en contacto telefónico con el sospechoso sobrino, quien no respondía a las llamadas, por lo que decidieron poner los hechos en conocimiento de la Policía.

Así pues, los agentes del grupo operativo de la comisaría del aeropuerto, se movilizaron rápidamente por las instalaciones del complejo aeroportuario con el fin de localizar al investigado.

Finalmente, los agentes, lograron localizar al denunciado en uno de los establecimientos de restauración del recinto, quien llevaba en su mochila las joyas denunciadas, por lo que fue arrestado como presunto responsable de un delito de hurto, consiguiendo así recuperarse el total de las joyas sustraídas, las cuales fueron entregadas a su legítima propietaria.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elche.