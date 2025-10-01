La cara y la cruz de la rehabilitación del barrio Miguel Hernández de Alicante

La Generalitat Valenciana anunció ayer que adjudicará las viviendas del edificio de la plaza Yolanda Escrich 5 y 6 del grupo Miguel Hernández (antiguo barrio de José Antonio) de Alicante, que está en proceso de rehabilitación integral, a colectivos vulnerables como jóvenes de hasta 35 años y mayores de 60 años. Estas viviendas se destinarán a alquiler asequible.

Para ello, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), ha elaborado una resolución de adjudicación de excepcionalidad de estas viviendas, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), con el fin de fomentar una mayor heterogeneidad social en el edificio, priorizando la adjudicación a los colectivos con mayores necesidades.

Esta noticia, que en principio es positiva después de casi 5 años de rehabilitación del edificio, ha caído como un jarro de agua fría entre muchos de los vecinos del barrio que han visto como sus familiares han sido realojados en Virgen del Remedio o Garbinet, sin posibilidad de volver a las casas.

Según explica Lisardo Gabarre, presidente de la Asociación de Vecinos Sol d'Alacant, a esos vecinos se les "legalizó la situación cuando fueron realojados si pagaban dos años anteriores a su su desahucio. pero ahora no pueden volver". Y respecto al objetivo de dar mayor "heterogeneidad social al barrio", el presidente vecinal asegura: "Eso es una discriminación hacia el pueblo gitano".

Gabarre asegura que no solo eso, sino que ahora "nos quieren quitar el local de la asociación cuando tenemos contrato desde 1991. Nos han mandado un requerimiento y terminaremos en juicio porque no es verdad que haya venido ningún perito a informar sobre la situación. Y nos quieren dar otro local sin rehabilitar. Estamos muy molestos"

Los planes de EVha

Por tanto, estas viviendas se destinarán, por un lado, a unidades de convivencia formadas exclusivamente por jóvenes de hasta de 35 años y, por otro, a unidades de personas mayores de 60 años. Todos ellos deberán justificar ingresos mínimos suficientes que garanticen el pago del alquiler, sin bonificar, más los gastos de comunidad de la vivienda, que no superen el 25 % de sus ingresos. Estos deberán provenir de las rentas del trabajo o percepciones de la Seguridad Social. Los precios de los arrendamientos, incluido gastos de comunidad, irán desde los 359 euros a los 422 euros.

El edificio de Yolanda Escrich Forníes 5 y 6 está formado por 20 viviendas. Sin embargo, esta resolución de adjudicación excluye inicialmente las cinco viviendas cuyas familias contaban con contrato de arrendamiento y que fueron extinguidos al comenzar las obras del edificio. Estas familias, que fueron realojadas en otras viviendas públicas mientras se ejecutan los trabajos, han solicitado volver a los inmuebles de Yolanda Escrich.

Para poder acceder a estas viviendas, las unidades de convivencia deberán estar inscritas en el Registro de Demanda de Vivienda de la Comunitat Valenciana y cumplir los requisitos para ser adjudicatarios de vivienda pública.

Regeneración del barrio

Según la Generalitat, el propósito es llevar a cabo "una mejora del conjunto de este grupo promovido en 1952, que está formado por 20 bloques con un total de 520 viviendas. Todo ello gracias a un gran esfuerzo inversor de más de 15 millones de euros que repercutirá directamente en el bienestar de los residentes de este barrio alicantino".

La directora general de la EVHA ha explicado que desde el Consell “somos conscientes de la necesidad de crear vivienda con precios asequibles, pero también debemos invertir en la conservación y mejora del parque público de viviendas de la Generalitat, en las que residen miles de familias en numerosos municipios de la Comunitat Valenciana”.

En ese sentido, la Generalitat trabaja en la rehabilitación integral de 60 viviendas en cuatro edificios en total del grupo Miguel Hernández, dividida en varias fases.

El edificio de 20 viviendas de Yolanda Escrich 5 y 6 forma parte de la primera fase de regeneración del grupo y cuenta con una inversión cercana a los cuatro millones de euros. Las obras están prácticamente finalizadas.

La segunda fase, que contará con una inversión total de 11,9 millones y 40 nuevas viviendas, tiene dos subfases. La primera supone la actuación en la plaza Yolanda Escrich 7 y 8, en obras desde el pasado mayo, con un coste de 4,4 millones de euros. La segunda corresponde a los números 2, 3 y 4 de esta plaza, cuyo proyecto de ejecución está en fase de redacción.

Del mismo modo, también se trabaja en otras obras de reparación y refuerzo estructural e intervenciones puntuales en fachadas, cubiertas e interior de otros edificios del grupo.