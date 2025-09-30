Alicante refuerza el Servicio de Ayuda a Domicilio con un nuevo contrato de cerca de 7 millones de euros

El Ayuntamiento de Alicante ha lanzado este martes la licitación de un nuevo contrato para la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

La adjudicación tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga de un año más, y cuenta con un presupuesto de salida de 6.910.996 euros.

Esta nueva convocatoria supone un incremento de 500.000 euros en la dotación anual del programa, que cada año ofrece más de 145.000 horas de atención y llega a más de 600 personas usuarias.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha subrayado que el SAD es “un recurso esencial, muy solicitado por la ciudadanía, porque garantiza que personas mayores, dependientes o en situación vulnerable reciban ayuda en sus actividades básicas de la vida diaria.

Gracias a ello, pueden permanecer en sus hogares y en su entorno habitual, evitando o retrasando un ingreso en centros residenciales”.

Tipos de atención

El Servicio de Ayuda a Domicilio engloba un conjunto de apoyos prestados principalmente en la vivienda de la persona beneficiaria y en su entorno cercano.

Su objetivo es cubrir necesidades cotidianas y proporcionar un acompañamiento integral de carácter preventivo, polivalente y de seguimiento.

Está orientado a quienes padecen limitaciones físicas, cognitivas, intelectuales, de salud mental o se encuentran en circunstancias de especial vulnerabilidad.

Entre las prestaciones que incluye se encuentran:

- Asistencia doméstica y apoyo en el hogar.

- Cuidado y atención personal.

- Intervenciones de tipo psicosocial y socioeducativo.

La finalidad última del servicio es reforzar la autonomía individual, prevenir situaciones de aislamiento y demorar, en la medida de lo posible, la institucionalización prematura, favoreciendo que las personas permanezcan en sus domicilios el mayor tiempo posible.