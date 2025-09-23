Alicante se abre camino en China con un convenio con la ciudad de Weihai en busca de "nuevas oportunidades"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y su homóloga de la ciudad china de Weihai, Kong Fanping.

Alicante construye su particular Ruta de la Seda con la firma de un convenio de colaboración con la ciudad china de Weihai que abarca desde el ámbito económico hasta el deportivo para impulsar iniciativas y "abrir nuevas oportunidades".

El acuerdo entre Alicante y Weihai, urbe que cuenta con casi tres millones de habitantes y unas 2.000 empresas con inversión extranjera, sienta las bases para la creación de redes de contacto entre empresas de ambas ciudades, la promoción de la innovación y la participación en actividades de intercambio económico y comercial a escala internacional.

También se extiende a la colaboración en el intercambio artístico, educativo y académico, la gastronomía, la música, la promoción turística y la gestión de marcas.

Este acuerdo ha sido firmado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que ha encabezado la delegación municipal y empresarial que acudió al tercer Foro Internacional de ciudades sostenibles, y su homóloga de la ciudad china de Weihai, Kong Fanping.

Su objetivo para "estrechar sus lazos de amistad y cooperación" se materializará en misiones empresariales y comerciales bilaterales, el hermanamiento de instituciones culturales y educativas y el intercambio de experiencias en el desarrollo urbano sostenible e innovador.

El Ayuntamiento explica que también se colaborará en el ámbito deportivo con la planificación, promoción y organización de eventos deportivos, competiciones náuticas y actividades de formación en deporte de base y profesional; con especial incidencia en disciplinas como el fútbol, vela, natación y triatlón.

"Este acuerdo es una magnífica oportunidad para seguir proyectando la imagen internacional de Alicante y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo comercial y empresarial de nuestra ciudad", ha explicado Barcala.

El alcalde ha destacado que con estas acciones están "abriendo camino a las empresas alicantinas en el mercado de China, que ha seleccionado a Alicante para participar en este foro internacional por nuestra apuesta por el desarrollo urbano sostenible, la calidad de vida y la diversificación económica".

La última jornada de Barcala ha continuado su programa de visitas a empresas, instituciones y centros económicos de la península de Shandong, "que pueden ser objeto de interés para tejer alianzas comerciales entre Alicante y esta región china de gran potencial industrial, turístico y marítimo", ha apuntado el consistorio.

Visitas a empresas

En concreto, el alcalde de Alicante se ha reunido este lunes con responsables de la compañía Yu Wang Group, especializada en el procesamiento de productos marinos y acuicultura y con directivos de Sinotrans Central China, líder del sector logístico integral.

Además de recorrer las instalaciones de la Weihai Westport Yachts, empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de embarcaciones y yates de recreo, pesca y transporte marítimo ligero, y de la Harbour Bay, una compañía mixta de desarrollo urbano, comercial, turístico y cultural.

Por último, ha pasado por Industrial Smart Valley, un espacio de servicio-comercio y tecnología que coordina desde 2017 operaciones de inversión, economía digital y captación de empresas.