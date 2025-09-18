El presidente del Colegio de Médicos reclama la protección de un modelo sanitario "universal, gratuito y público"

El presidente del Consejo General de Colegios Médicos de España y de Unión Profesional, Tomás Cobo, ha reivindicado que el modelo de sanidad universal, pública y gratuita es el "pilar de la justicia social" y que, por tanto, debe ser protegido por todos.

Cobo ha pronunciado la conferencia inaugural del VIII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV), que se celebra este jueves y viernes en el Auditorio del Colegio de Médicos de Alicante.

La ELA, las pseudoterapias y las emergencias sanitarias serán tres de los objetos de debate durante este cónclave, organizado por la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV) los días 18 y 19 de septiembre.

Bajo el título 'Derecho a la Salud: un Derecho Universal', la conferencia de Cobo ha abordado, entre otros temas, el modelo de la sanidad universal, pública y gratuita.

Sobre este punto concreto, en declaraciones posteriores a EFE, ha explicado que, según su opinión, el modelo sanitario que promulga peligra y "tenemos que cuidarlo" con una dotación del PIB adecuada y reforzando a los profesionales sanitarios.

"La sanidad pública depende de los profesionales y de los recursos que se inviertan, y si no la optimizamos todos juntos, profesionales y administración, sea cual sea la administración, claro que peligrará", ha advertido.

Según el presidente, esto provocará "una deriva de manera progresiva de la gente que tenga poder adquisitivo hacia el entorno de la medicina privada".

En esta circunstancia se corre "el riesgo de tener una sanidad pública pobre para los pobres", ha apuntado Cobo, quien ha incidido en la necesidad de optimizar los recursos.

"Tenemos que trabajar para sostener este modelo público en colaboración con la sanidad privada. La sanidad privada no hay que demonizarla, juega un papel fundamental en el sostenimiento de nuestro modelo", ha señalado.

A este respecto, Cobo ha subrayado también que "los políticos son cruciales y se tienen que dar cuenta hacia dónde tienen que ir los presupuestos y qué es lo que realmente tenemos que reforzar".

Tras reiterar que el modelo sanitario en España y en Europa es el "pilar y la clave de la justicia social", Cobo ha expuesto la precariedad laboral que sufren los médicos y ha concretado que más de un cincuenta por ciento de estos profesionales están con contratos precarios.

"Los profesionales somos seres humanos. Por mucha vocación que tengamos, lo que queremos también es unas expectativas de futuro y la precariedad laboral influye sobre esas expectativas", ha indicado.

"Esfuerzo de muchos profesionales"

En su intervención, Cobo ha resaltado que este modelo sanitario universal, público y gratuito "se ha construido con el esfuerzo de muchos, de muchos profesionales".

"Ya no es solamente que no nos paguen como nos deberían de pagar. Ya no es solamente que nuestros contratos no sean lo suficientemente estables y que haya un 50 por ciento de precariedad profesional en los médicos. Ya no solo es que no tengamos tiempo para la formación médica continuada. Ahora es ya una sensación de desesperanza", ha dicho.

Cobo ha afirmado que la "precariedad genera una sensación de insatisfacción y esa insatisfacción, sin duda, se refleja en la atención a la población".

"O hacemos caso a los profesionales, pero a todos los profesionales sanitarios, o este modelo de sanidad universal, pública y gratuita progresivamente se irá quedando como algo de beneficiencia", ha concluido.