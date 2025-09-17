Un preso de Fontcalent se enfrenta a 7 años más de cárcel por violar a su compañero de celda

Un preso del Centro Penitenciario Alicante I, conocido como la cárcel de Fontcalent, se enfrenta a 7 años más de prisión por, presuntamente, violar a su compañero de celda.

Será juzgado este miércoles en la Audiencia Provincial de Alicante. La Fiscalía lo acusa de forzar sexualmente al que era su compañero el 10 de octubre de 2024 sobre las 14.00 horas.

Según el relato de la acusación pública, el encausado aprovechó que le estaba dando un masaje a la víctima para, "movido por un ánimo libidinoso", agarrarle fuertemente de los brazos con la intención de impedir que se moviera y someterlo sexualmente.

Uno de los últimos delitos violentos cometidos en la prisión alicantina fue la agresión de un interno a dos funcionarios que tuvieron que acudir a Urgencias tras recibir cabezazos, patadas y puñetazos cuando intervinieron en una pelea en el módulo más conflictivo del centro el pasado mes de agosto.

El sindicato ACAIP-UGT fue quien denunció esta nueva agresión, ocurrida durante la tarde del viernes 22 de agosto.

Según relató el sindicato, uno de los internos que protagonizó el incidente regimental se enfrentó a los dos funcionarios "con gran agresividad y los atacó con puñetazos, patadas y cabezazos".

Los funcionarios lograron detener el altercado, pero tuvieron que acudir a Urgencias para ser tratados de las heridas sufridas.

Entre los factores que propician estos altercados destacaron la laxitud del sistema penitenciario por generar un clima de impunidad entre los reclusos ante los incidentes regimentales.

Juicios

Por otro lado, este miércoles la Fiscalía solicitará tres años de prisión por un delito de estafa para el comercial de una empresa de telefonía de Alicante al que acusa de engañar a una aseguradora de teléfonos móviles por valor de más de 133.000 euros.

Los hechos sucedieron entre los años 2016 y 2018 cuando, según mantiene el Ministerio Público, el procesado usaba datos de pólizas para, sin que los titulares de las líneas lo supieran, comunicar siniestros de rotura que realmente no existían y pedir nuevos terminales con la intención de obtener un enriquecimiento ilícito.

También se juzga este 17 de septiembre a dos empresarios de la construcción acusados de engañar a un matrimonio con las obras de reforma de un chalet de Calpe.

La Fiscalía mantiene que en agosto de 2017 los procesados, junto a un arquitecto ya fallecido, acordaron con las víctimas el pago de 139.300 euros por la reforma de la vivienda.

El matrimonio fue abonando el dinero conforme el arquitecto emitía los certificados de ejecución, que llegaron hasta el 80 %.

Sin embargo, y según el Ministerio Fiscal, los encausados se habrían quedado con más de 55.300 euros de las víctimas y la obra solo alcanzó una ejecución del 20 %, según informes periciales. La acusación pública solicita para cada uno de los 4 procesados cinco años de prisión por un delito de estafa.