Gran éxito de participantes y público en las Fiestas del Cristo 2025 de Sant Joan d'Alacant
El Ayuntamiento de Sant Joan, la Junta de Penyes, la Comisión de Fiestas Cristo de la Paz y la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz han organizado las fiestas más multitudinarias.
Sant Joan d'Alacant cerró anoche las que han sido sus Fiestas del Cristo más participativas con su monumental Desfile de Carrozas que partió de la calle Cronista Manuel Sánchez Buades, recorriendo las Avenidas de Jaime I y La Rambla pasando por el ayuntamiento y entrando por la calle Doctor Pérez Mateos hasta la entrega de los premios a las carrozas ganadoras. Era el broche de oro a unas Fiestas Mayores que concluyeron con un gran castillo de Fuegos Artificiales disparado en la Rambla de la Llibertat.
Cinco días en los que el municipio de l'Alacantí ha sido el referente absoluto de las festividades que dan por finalizado el verano en la comarca. Y donde las calles y plazas se llenaron de color, diversión y fiesta en un ambiente cordial. Nuevamente, los actos programados por el Ayuntamiento de Sant Joan, la Junta de Penyes, la Comisión de Fiestas Cristo de la Paz y la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz, contaron con una gran acogida de vecinos y visitantes a la altura de unas fiestas declaradas de Interés Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana.
Los festejos comenzaron con mucho ímpetu la tarde del pasado viernes gracias a la inauguración del alumbrado extraordinario que precedía al Desfile de Entrada de Peñas, ya iniciada la noche que fue organizado por la Junta de Penyes.
A medianoche, la Alborada en la que se descubrió la venerada imagen del Stmo. Cristo de la Paz en el Altar Mayor de la Iglesia Parroquial, ponía la nota más tradicional de un inicio de fiestas único, precediendo al Pregón de Fiestas a cargo de Juan Carlos Armengol, desde el balcón del Ayuntamiento. Seguidamente, las Reinas y Damas de las Fiestas anunciaron el comienzo de las Fiestas 2025.
Juan Carlos Armengol Baeza, nacido en el Carrer de Baix hace 57 años, se considera “santjoaner de pata negra”. Su trayectoria cestera viene de muy atrás, ya que con tan solo 17 años se incorporó a la Comisión de Fiestas en tiempos de Fernando Martínez, a la que estuvo vinculado durante varios años.
Los Hermanos Caballer y su castillo de Fuegos Artificiales disfrutado por los vecinos y visitantes desde la misma Plaza de España y aledaños, dio paso al Concierto en la Penya La Polseguera.
Un papel destacado durante todos estos días ha sido el de la Reina de las Fiestas del Cristo 2025, María Soler Delgado; la Reina Infantil de las Fiestas del Cristo 2025, Paloma Moreno Garrido; las Damas de Honor de las Fiestas del Cristo 2025, Vera Muñoz Mojica, Lucía Gosálbez Crespo e Irene Bernal Martínez; y las Damas de Honor Infantiles de las Fiestas del Cristo 2025, Rim Marouf Mamdouh y Paola Rosa Bian Cota.
El sábado 13, los más madrugadores pudieron disfrutar del Chocolate con Churros en la Plaza de España poco antes de la Despertá, protagonizada por las bandas de música por las calles. A partir de ahí, el programa festero no dio ni un respiro a los sanjuaneros. El Pasacalles de la Reina y sus Damas, actividades infantiles, Fiesta de Espuma y el Barbacoa Fest dieron buena cuenta de los más activos por la mañana hasta la Mascletà de las 14 horas, también a cargo de los Hermanos Caballer.
Los conciertos amenizaron la tarde hasta la Misa de la víspera del Stmo. Cristo de la Paz y la posterior Ofrenda de Flores, cuando las Reinas y Damas depositaron sus ramos en el Altar Mayor a los pies del Stmo. Cristo de la Paz.
Y llegó el esperado domingo, día grande de las festividades que se inició con un Volteo General de las Campanas del municipio alicantino y la Misa Mayor, concelebrada y cantada por el Orfeón San Juan. Actuaciones musicales y la Mascletà constituyeron el aperitivo de uno de los momentos más esperados, la Paella Popular.
El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, ya había anunciado que se habían "tomado medidas especiales para evitar el sol a los asistentes a este acto”. Román aprovechó para invitar a todos los vecinos de Sant Joan, especialmente a los nuevos residentes en la localidad, a que participasen en todos los actos, así como a los visitantes de poblaciones cercanas, para que se acerquen y disfruten de nuestra hospitalidad”.
A las 20,30 h, la solemne Procesión con la imagen del Stmo. Cristo de la Paz recorrió las calles de la villa hasta su llegada al Templo, donde los sacerdotes repartieron la bendición a los asistentes con la Imagen del Stmo. Cristo en el atrio.
La fiesta continuó hasta bien entrada la noche y ya el lunes, todo estaba preparado para las actividades infantiles en la Rambla, el Pasacalle de las reinas y sus Damas de Honor visitando las peñas del pueblo, el Pasacalles Festero... y los dos desfiles de Disfraces de niños y adultos antes de que la noche se alargase con todo tipo de actuaciones y pirotecnia.
Ayer martes, las fiestas enfilaban su tramo final. Tras todas las actividades matutinas que se habían venido repitiendo desde el sábado, a las 12h tuvo lugar el Desfile de Peñas y la Entrega de Premios de las Paellas, Alioli, Portalada, Ofrenda, Disfraces, Decoración y Concurso de Escaparates.
Y a última hora de la tarde se celebró el Monumental Desfile de Carrozas. Un gran castillo de Fuegos Artificiales supuso el final de unas festividades que un año más han contado con un Punto Violeta y Punto Salud, impulsados por las Concejalías de Igualdad y Sanidad. En ellos se trató de concienciar, informar y sensibilizar a la población sobre la problemática de la violencia machista en términos generales y de forma particular sobre la violencia sexual.
Y el Punto Salud que promueve la Concejalía de Sanidad, dirigida por la edil Julia Parra acompañará al colectivo festero con una zona informativa sobre prevención de adicciones, donde difundirán la campaña de reducción de daños por consumo de alcohol y otras sustancias.