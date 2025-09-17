Detienen a un hombre y a una mujer por hacerse con 2.270 euros tras robar un móvil en Alicante

El robo de un móvil de alta gama en Alicante ha acabado con dos detenidos, un hombre de 24 años y una mujer de 22, que se hicieron con 2.270 euros de las tarjetas virtuales de la víctima.

Las detenciones se han producido en Torrevieja y Alicante y los implicados están acusados de delitos de robo con violencia y estafa.

La víctima contó a la Policía Nacional que mientras caminaba de madrugada hablando por teléfono, fue abordada por un hombre y una mujer.

"En ese momento, el varón le arrebató bruscamente el teléfono de las manos y emprendió la huida a la carrera. De forma simultánea, la mujer que lo acompañaba la sujetó fuertemente para impedir que pudiera seguirlo", explica el cuerpo.

El denunciante contó que, una vez que el varón se encontraba lo suficientemente alejado, la mujer le soltó y huyó también del lugar, en la misma dirección.

Por fortuna, en la huida, la mujer dejó su bolso por el camino. La víctima lo recogió y encontró en su interior un pasaporte, varios documentos y otras pertenencias, "lo que permitió avanzar rápidamente en la investigación".

De acuerdo con las investigaciones, los acusados seleccionaron previamente a su víctima.

"En este caso la siguieron mientras caminaba y esperaron a que se encontrara distraída utilizando el teléfono en una llamada para actuar", cuenta la Policía.

Los ladrones buscaban hacerse con el móvil con la mínima resistencia, accediendo así a un dispositivo desbloqueado, encendido y con acceso a todos los datos personales y bancarios de la víctima.

Los sospechosos utilizaron las tarjetas para pagar un trayecto en taxi.

La Policía descubrió que durante el viaje el varón, que evitó en todo momento que el terminal se bloqueara, usó su propio móvil personal para acoplar los altavoces de ambos terminales cuando recibió una llamada de la víctima, simulando una conversación entre ella y un tercero, que se hizo pasar por un supuesto funcionario de la oficina de objetos perdidos.

Entró en acción un tercer implicado, ajeno a la escena inicial, quien suplantó la identidad de un trabajador público y engañó a la víctima asegurándole que su teléfono había sido encontrado por un ciudadano y entregado en el servicio de objetos perdidos.

Incluso le solicitó sus datos personales, incluyendo el número del Documento Nacional de Identidad (DNI), y la citó para que acudiera a recoger el terminal en días posteriores.

Su plan era tranquilizar a la víctima para que retrasara la denuncia y con todos sus datos, su terminal desbloqueado, viendo las aplicaciones bancarias instaladas en el móvil, y con acceso a las facturas, el autor cambió las claves de la banca online de la víctima teniendo acceso libre a todas las operaciones.

Con todos los datos, se desplazaron a diversas entidades bancarias ubicadas en Alicante, San Vicente y Torrevieja, realizando múltiples operaciones con cargo a las cuentas de la víctima hasta hacerse con 2.270 euros.

Durante la detención se encontró el móvil de alta gama que había sido utilizado para la consumación de la estafa.

Finalmente, el varón, de 24 años, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.