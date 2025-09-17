Alicante construirá un millar de viviendas en la Albufereta: "Ofrecemos respuesta al problema habitacional"

La presentación del plan de urbanización este miércoles en Alicante.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha firmado el convenio para un nuevo sector en la Albufereta. Este proyecto prevé la construcción de un millar de viviendas, incluyendo un centenar de protección pública. Barcala lo calificó como "un hito muy importante para Alicante".

El alcalde destacó que es un paso "hacia la ciudad del futuro". Aseguró que esta iniciativa "da respuesta al problema habitacional" en Alicante. Generará vivienda "de precio asequible, vivienda social".

Barcala añadió que el sector privado "está apostando por Alicante" con proyectos como Nueva Albufereta. Este desarrollo "va a dotar de vida y de actividad a una zona importante". Agradeció la iniciativa privada por sumarse al "impulso municipal".

La colaboración ocurre "en un momento en el que la ciudad está en pleno crecimiento". El tema de la vivienda está "de rabiosa actualidad". El acto fue la firma del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y el agente urbanizador.

El acuerdo es para el desarrollo del PAI del polígono A.1. del sector ¼ Albufereta. Isabel Cortés (presidenta) y Noelia Pérez (vicepresidenta) representaron al agente urbanizador. El convenio regula derechos y obligaciones para alcanzar los objetivos del PAI.

La firma de este convenio es un hito tras desbloquear el equipo de Gobierno la tramitación. Este sector llevaba "más de 20 años pendiente". Ahora se da vía libre a la presentación del proyecto de reparcelación y autorizaciones.

Las obras de urbanización podrían empezar "a mediados o finales de 2026". La construcción de las viviendas se proyecta para el año 2027. El nuevo sector se ubica entre las calles Caja de Ahorros, Flora de España y Glorieta Ingeniero Pedro Torres.

Se encuentra "junto al barranco del Juncaret". Las viviendas se concentrarán en la zona oeste del barrio. Estarán alejadas del barranco y del Bien de Interés Cultural (BIC) ‘Cerro de las Balsas’.

En el ‘Cerro de las Balsas’ se desarrollará una "gran zona verde". También se pondrá en valor el yacimiento arqueológico allí existente. Se prevé un equipamiento público de 10.000 metros cuadrados, aún por definir.

Estas actuaciones "terminarán de completar este nuevo barrio" de Alicante. El Plan Parcial ¼ Albufereta tiene ordenación aprobada desde 1991. Sufrió numerosas actuaciones y dificultades que impidieron finalizar su urbanización.

Para resolver esta problemática, se decidió desarrollar secuencialmente el ámbito urbanístico. Se dividió la Unidad de Ejecución 1 (Polígono A) en dos subunidades: A.1 y A.2. Esto agiliza la gestión urbanística del sector.

En la primera subunidad, la A.1., se finalizarán parte de las obras de urbanización pendientes. Colmatará así la trama urbana actual prevista en la ordenación aprobada.

La segunda subunidad, A.2., prevé una modificación de planeamiento. Buscará bajar la presión edificatoria y definir una "infraestructura verde". Esta infraestructura unirá el sector con la playa e integrará el entorno del BIC ‘Cerro de las Balsas’.

La superficie de la actuación propuesta es de 128.087,38 m². La edificabilidad estimada es de 135.380 m² de techo. De ellos, 108.933 m² serán residenciales y 26.446 m² terciarios.

La inversión aproximada para el proyecto se estima en 20 millones de euros. Esta iniciativa se suma a la "apuesta por la vivienda" en Alicante. Incluye el nuevo barrio Lomas de Garbinet.

En Lomas de Garbinet se construirán 930 viviendas, siendo el 40% de protección pública. También avanzan los trabajos en el sector Cerámica Santo Tomás. Este albergará 500 viviendas, zona comercial, equipamiento docente y sociocultural, y zonas verdes.

Se une la tramitación del plan del Parque Central, "neurálgico para el desarrollo". En este proyecto se contempla la construcción de 1.433 viviendas. Se trabaja en el sector 2 del PAU 5 en Playa de San Juan.

Allí se prevén 465 viviendas: 322 libres y 143 protegidas. En el PAU 3, al norte de La Albufereta, se desarrollarán 1.642 viviendas. De estas, 1.150 serán libres y 492 protegidas.

Las ubicaciones del PAU 3 son entre avenidas Padre Ángel Escapa, Vía Parque y de Denia. En el marco del Plan Vive, se firmó un convenio con la Generalitat. Este convenio permitirá construir 220 viviendas protegidas.

Estas viviendas se ubicarán en cinco parcelas municipales. Las calles son Jaume I, Padre Arrupe, Banda Los Claveles, Médico Ricardo Ferré y Enfermera Angelina Ceballos.

El alcalde también recordó el desarrollo de "varios proyectos de vivienda de alquiler asequible". Además, en 2026 se "duplicará la cuantía destinada a las ayudas para el alquiler joven".