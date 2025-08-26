David mató a su vecino tras años de peleas por un camino en Alicante: "Lo atropelló y abandonó 20 minutos"

El momento del atropello mortal grabado por la cámara de seguridad de la vivienda del fallecido.

La partida rural de El Moralet (Alicante) se ha teñido de luto en medio de sus fiestas tras la discusión mortal entre dos vecinos que acabó con la vida de Edwin el pasado viernes.

El ecuatoriano, de 37 años, fue arrollado por David, de 44, quien residía en una finca colindante y con quien mantenía desde hacía años una decena de denuncias cruzadas por un paso de servidumbre que el presunto asesino utilizaba para acceder a su vivienda.

"La familia de Edwin está destrozada, era una persona muy querida", explica a EL ESPAÑOL de Alicante Enyer, amigo de la familia, en el punto exacto donde ocurrió el atropello.

El choque fatal entre los vecinos se produjo el pasado 22 de agosto a raíz del uso de una puerta que da acceso a un camino por el que el detenido entraba a su finca. El mismo problema les había enfrentado desde que Edwin se mudó a la zona hace ya tres años.

"Se trata de un paso de servidumbre en el que Edwin estaba obligado a darle paso porque David vivía más abajo. Este hombre tenía que abrir la valla y cerrarla, como hace la gente civilizada, pero como estaban en disputa la dejaba abierta y se metía en la propiedad de Edwin", apunta Enyer.

"Entonces, cuando Edwin quería salir tenía que bajar y cerrar la puerta para poder hacerlo, y como propietario, le molestaba", añade el amigo de la familia.

Enyer, amigo de la familia, en la puerta de paso donde fue arrollado Edwin. Jorge Verdú

Casualmente, el ecuatoriano, que trabajaba en un almacén de fruta de Alicante, había instalado esa misma semana una cámara de seguridad orientada hacia la puerta. La misma cámara que grabó su propia muerte y que ha sido analizada por la Guardia Civil.

En la grabación, a la que ha tenido acceso este diario, se observa cómo David trata de salir con su furgoneta y comienza a discutir con Edwin, que graba la conversación con su móvil. Segundos después, David acelera, derriba la puerta y pasa por encima de la víctima.

La familia lamenta que el sospechoso "abandonara a Edwin durante más de 20 minutos hasta que, a la media hora, volvió con más gente y llegó la ambulancia", critica Enyer.

"No sabemos si hubiera seguido con vida si le hubieran atendido en ese lapso de tiempo", añade.

Fran, cuñado de la víctima, comenta visiblemente afectado que "no había habido agresiones previas, pero el asesino era un psicópata viendo lo que ha hecho".

"La familia está desconsolada y vive con el miedo de que les hagan algo, porque el vecino tenía muy buenos contactos", sostiene.

El lunes, el presunto autor fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Alicante, imputado por un delito de homicidio. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.