Los Pozos de Garrigós amplían su horario para paliar el calor extremo: "Alicante necesita más lugares como este"

Cuando el asfalto de Alicante abrasa y el aire pesa al llegar una ola de calor, existe en la ciudad un lugar con acceso gratuito que ofrece un respiro ante las altas temperaturas. Es el caso de los Pozos de Garrigós, un tesoro histórico convertido en refugio climático bajo el Museo de Aguas de Alicante.

Un oasis subterráneo que ha decidido ampliar su horario de apertura tras el episodio de calor extremo que ha vivido Alicante en los últimos días tras llegar la segunda ola de calor más fuerte del verano en la ciudad.

Excavados en el monte Benacantil en el siglo XIX, estos aljibes tienen la virtud natural de mantener una temperatura constante en torno a los 21 °C durante todo el año, sin consumo energético adicional.

Una característica atípica que ha sido aprovechada para convertir el enclave en un refugio climático, donde las personas puedan descansar del calor y refrescarse en un entorno único.

Actuar con rapidez

Desde Aguas de Alicante, reivindican la necesidad de encontrar vías de escape al calor extremo y anticiparse a las consecuencias que tiene en las personas. "Hace años entendimos que el calor y las olas de calor serán cada vez más frecuentes", sostiene Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante.

En verano, la respuesta del equipo de Aguas es especialmente crucial. Estos meses de julio y agosto, cuando el calor muestra su faceta más agresiva, el museo llega a acoger a unas 200 personas al día.

Refugio y cultura

El frescor no es lo único que ofrecen los Pozos de Garrigós. Con el fin de dar la oportunidad de aprender sobre medioambiente y sostenibilidad, el lugar acoge una "magnífica biblioteca", llena de ejemplares proporcionados por entidades colaborativas como el Instituto Gil Albert, la Diputación y Cultura Alicante.

Un entorno que se enriquece aún más con la presencia de plantas y de exposiciones de arte, como la muestra “Sirenas”, parte del VI Ciclo de Arte y Medioambiente, inaugurada este verano por Sómnica Bernabeu.

Más refugios

Ante el aumento de la frecuencia e intensidad de las olas de calor en Alicante, conviene habilitar más refugios climáticos para refugiarse. Así lo sugiere Sanz: "Desde Aguas hacemos un llamamiento para que haya más espacios como este en Alicante; porque la ciudad no se puede permitir tener un solo refugio climático".

Según destaca, otros lugares como los refugios antiaéreos o los mercados municipales podrían convertirse en futuros refugios climáticos habilitados.

“El cambio climático es una realidad con la que tenemos que convivir y conviene pensar en lugares donde la gente pueda protegerse del calor extremo”, concluye el director de comunicación.