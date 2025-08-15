El Ayuntamiento de Alicante activa su Plan de Emergencia ante las temperaturas extremas de hasta 38 grados

El Ayuntamiento de Alicante ha activado este viernes el Plan Territorial de Emergencia Municipal (PTEMA) en fase de seguimiento y preemergencia ante la previsión de temperaturas extremas en las próximas horas, que pueden alcanzar los 38 grados en el término municipal entre las 13 y las 21 del sábado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El Centro de Emergencias de la Generalitat ha decretado este viernes la alerta por temperaturas máximas nivel naranja en toda la provincia de Alicante.

Ante esta nueva ola de calor, la Concejalía de Bienestar Social ha puesto en marcha el dispositivo de climatología adversa para personas sin hogar este sábado y el domingo, con posibilidad de ampliarlo si fuese necesario para incrementar la vigilancia y prevención de las personas más vulnerables, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Este protocolo contempla la apertura del gimnasio del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) estos dos días entre las 11 y las 20 horas para que las personas sin hogar puedan pasar allí las horas de calor más severo.

Además, se les ofrecerá comida, agua y un kit de aseo, gorras, protección e higiene personal individualizado. Asimismo, se organizarán rutas junto con Cruz Roja para vigilar e informar a las personas sin hogar de la posibilidad de acudir al CAUS, repartiendo unos kits para afrontar el calor.

La Policía Local colabora estrechamente con Bienestar Social y el resto de servicios para informar a los viandantes y usuarios de las playas de la necesidad de protegerse frente al sol, evitar la exposición directa y la práctica de ejercicio físico intenso en las horas centrales, además de hidratarse con frecuencia.

Al mismo tiempo, Parques y Jardines supervisa y refuerza la vigilancia de los parques y las zonas verdes, ya que las ramas de algunas especies arbóreas, especialmente los ficus, tienden a desprenderse a causa de las altas temperaturas y especialmente en episodios de olas de calor.

En concreto, se controla la evolución y se refuerza la hidratación de los árboles del Portal de Elche, Gabriel Miró y Canalejas, entre otros puntos de la ciudad.

Desde el área de Turismo y Seguridad se ha acordado que en las playas de Alicante se informe por megafonía de las altas temperaturas y de las medidas preventivas, con especial hincapié en la conveniencia de hidratarse, protegerse y evitar la exposición directa al sol en las horas centrales, así como en los paneles que dan acceso a las playas se mantendrán también activas las alertas informativas y las recomendaciones preventivas.

Ola de calor

Ante las altas temperaturas, el Ayuntamiento pide seguir las recomendaciones, tomar precauciones y mantenerse informados por los canales oficiales.

Ha trasladado a los ciudadanos que lleven especial atención con las personas mayores, niños y enfermos, evitando exponerse al sol, vestir ropa ligera y cubrir la cabeza, beber agua para estar hidratados y evitar el ejercicio físico prolongado, sobre todo en las horas centrales del día, así como permanecer en habitaciones frescas, entre otras recomendaciones.

El Ayuntamiento ha pedido prestar especial atención a niños y ancianos y vigilar su ingesta de líquidos.

Los menores de 5 años y los mayores de 65 son los más vulnerables, así como las personas muy obesas, enfermas o que tomen determinados medicamentos. También las personas con una actividad que requiere esfuerzo físico deben tener mucha precaución.