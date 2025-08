Pedro, el policía de Alicante que vigila desde pateras hasta botellones con sus drones: "Hay que apostar más por ellos"

La mayoría no lo sabe, muchos ni los ven, pero los drones del agente-piloto Pedro Corbacho vigilan desde el cielo buena parte de lo que pasa en Alicante, desde la llegada de pateras hasta botellones.

Es el jefe y único miembro de la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Local y con estos dispositivos controla desde las alturas fiestas, eventos, actuaciones policiales y, en verano, la seguridad en las playas.

Lo que empezó como una medida para controlar que se cumplieran las restricciones por la pandemia se ha convertido en una herramienta fundamental para el cuerpo por "servir para agilizar todo", cuenta el agente durante uno de sus servicios en la playa del Postiguet.

Esta unidad fue creada hace cinco años, pero Pedro lleva volando desde hace casi una década.

"Yo ya era piloto, tenía titulación porque era una cosa que me gustaba de manera particular. Me atraía poder ver lugares desde el cielo y hacer fotografías y vídeos durante los viajes", señala.

Nunca pensó combinar afición con profesión, pero "llegó el momento en el que salió la oportunidad y la cogí", recuerda.

Uno de los drones de dos con los que cuenta la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Local de Alicante. J.V.

Las ventajas que ofrecen estas aeronaves no tripuladas hacen que se conviertan en el mejor compañero de un policía, ya que "puedes controlar desde el aire lugares complicados en menos tiempo".

En la práctica, eso multiplica las capacidades de un agente con mayor agilidad, permitiéndole llegar hasta lo alto de una montaña o adentrarse varios kilómetros en el mar en cuestión de minutos ante algo sospechoso.

Vigilar las playas

En la época estival, Pedro centra sus esfuerzos en las abarrotadas playas de Alicante, donde el desfile de decenas de miles de chanclas, combinado con deportes acuáticos, navegación y un sol que no da tregua, es un cóctel que asegura la intervención policial.

Como ejemplo de la efectividad de estos aparatos, el agente cuenta que hace una semana hubo embarcaciones que tenían problemas por vías de agua, por lo que voló su dron un kilómetro en el Mediterráneo para llegar a la embarcación y medir la magnitud del problema.

En caso de ver algo sospechoso en el agua, como una persona haciendo movimientos extraños, se acerca veloz con el dron desde de su puesto para comunicarse con el bañista y comprobar si necesita ayuda.

El agente vigila la playa del Postiguet con las aeronaves. J.V.

"Nos coordinamos con socorrismo para gestionar los medios necesarios en cada ocasión y nos comunicamos con los bañistas por medio de un altavoz. Como no podemos escucharlos, pero ellos a mí sí, les indicamos que realicen unos gestos para indicar si necesitan ayuda", explica el especialista.

Sus cientos de horas de vuelo hacen que pueda llevar a cabo maniobras "en situaciones donde quizás otra persona se vería un poco desbordada en servicios más complejos", apunta.

Fuera del arenal, los dos drones de su unidad ayudan al resto de brigadas en la búsqueda de personas, la vigilancia en eventos como las mascletàs o en incendios, gracias a sus cámaras térmicas, entre muchas otras funciones.

El agente lo resume comparándolos con los helicópteros de otros cuerpos como la Policía Nacional. "Sirven un poco para todo. Hacen más o menos lo mismo con mucho menos coste y con mucho menos riesgo para los pilotos y para los ciudadanos", indica.

Más drones

Debido a su utilidad, está muy demandado al ser el único piloto del cuerpo, pero adelanta que desde el Ayuntamiento ya está en marcha la creación de la especialidad de piloto de drones y se tiene previsto crear tres nuevas plazas y comprar otras dos aeronaves de última generación.

Deportistas y bañistas en la playa del Postiguet. J.V.

"Hay que apostar más por ellos. Con tres agentes más ya seríamos una unidad de cuatro, que estaría bien para una ciudad como Alicante, teniendo en cuenta que municipios como Elche o Benidorm ya tienen cuatro pilotos", subraya.

Con todo, su unidad también se encarga de gestionar la parte administrativa para controlar los estrictos requisitos que se exigen para pilotar drones desde la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

La complejidad de la norma hace que muchos turistas y locales "desconozcan la legislación por no mirar las fuentes oficiales", concluye.