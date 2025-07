Las Hogueras de Alicante adelantan la contratación a antes de la plantà: "Quieren asegurar sus artistas"

Julio y agosto dejan de ser meses de incertidumbre para los artistas de las Hogueras de Alicante. Así lo valora el presidente de su gremio, Joaquín Rubio, que destaca que las comisiones incluso adelantan la contratación a antes de la plantà: "Quieren asegurar sus artistas".

Esta anticipación en las contrataciones es una "dinámica muy positiva para el sector", ya que permite "asegurar trabajo antes incluso de plantarlo". Rubio subraya que este cambio demuestra una "confianza muy buena en los artistas" y es un "indicador muy importante de que cada vez cobra más protagonismo la hoguera".

Además, la antelación es siempre "positiva", crucial para la "planificación" de los talleres, evitando que "la que no se mueve pronto, baila con la más fea". Este sistema garantiza al artista que "su economía la va a tener solventada de cara al año siguiente".

El presidente del Gremio explica que el sistema idóneo de contratación es aquel en el que las comisiones "busquen a un artista porque te guste su trabajo y lo contrates, no por los bocetos, sino por el arte". La mayoría de las comisiones ya están utilizando este modelo, contratando al artista por el trabajo que realiza, no por el proyecto específico, lo que ha llevado al adelanto en los acuerdos.

La Hoguera Oficial

Rubio valora cómo está funcionando el adelanto en el calendario del concurso de la Hoguera Oficial, después de dos años así. Este adelanto evita que la Hoguera Oficial sea el "último recurso de nadie" y permite que sea de las "primeras en buscar artista".

Con el anterior sistema, al anunciarse más tarde, "la mayoría de los artistas ya tenían colapsado el trabajo", pero ahora, al adelantarse, puede abrirse más el abanico de participantes.

No obstante, esta anticipación también presenta desafíos. "En muchas ocasiones, cuando se adelantan las contrataciones de las hogueras de Especial a la plantà o a los días de Hogueras incluso, ese artista ya no puede optar a la Hoguera Oficial" porque es "incompatible con el concurso".

A diferencia de las comisiones, la Hoguera Oficial "tiene unos requisitos que no tienen nada que ver con los de las comisiones". Y ahí cita al alcalde, Luis Barcala, en la presentación de los artistas para las oficiales: "No todo el mundo se puede presentar o no todo el mundo quiere presentarse".

Y ahí explica Rubio que se ha de asumir que las condiciones de cobro son diferentes, con "tres pagos que se realizan a contrafactura" y la exigencia de una "fianza, cosa que en las comisiones no ocurre".

En relación con la sorpresa del alcalde y la concejala de Fiestas Cristina Cutanda de que "no se constituyan UTE de varios artistas para poder licitar" en el concurso de la Hoguera Oficial, Joaquín Rubio aclara que estas Uniones Temporales de Empresas no son habituales en Alicante, ni tampoco en Valencia, en el ámbito de talleres.

Unirse para plantar

La excepción es la Hoguera de Sèneca Autobusos, donde colaboran dos talleres diferentes. La complejidad radica en que "cada uno tiene una forma de trabajar, porque cada uno tiene una forma de creer en esta profesión, en el estilo".

Sin embargo, Rubio cree firmemente que "llegará el día que se hará", ya que "todo evoluciona". La prueba la ve en la transformación de la profesión, de ser un oficio sin titulación, de artistas "bohemios" en los años 60, a "industrializarla, meter herramientas modernas e informatizarlo", y ahora a tener "talleres preparados y capacitados" e incluso "una titulación de grado superior".

Lo que llegará antes es una subida en los baremos que afecta a los presupuestos. Este martes la Federación de les Fogueres de Sant Joan así lo anunciaba tras reunirse con Rubio. De hecho, estos aumentarán para el próximo año el 2,2 %.

David Olivares, presidente de la Federació, anunció la medida calificando a los artistas como una prioridad al ser "el eje central de nuestras fiestas oficiales". Un halago que agradecía Rubio ya que el sector siente "reivindicadas unas demandas históricas".