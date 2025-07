María José vive en el barrio más bonito de Alicante y denuncia la masificación: "Se me intentaron colar en casa para hacer fotos"

A las 12 del mediodía del primer viernes de julio, los turistas parecen no verse afectados por el calor, pues su entusiasmo por visitar Alicante prevalece sobre la necesidad de encerrarse en el hotel o el apartamento turístico.

En el barrio de Santa Cruz, conocido por su belleza y su encanto, son muchas las puertas de las casas adornadas por las cajas de plástico incrustadas en la pared.

Esas mismas cajas instaladas para dejar las llaves a los inquilinos temporales, para dejarles las llaves de la ciudad.

Así lo sienten los vecinos del barrio, sienten que la ciudad "ya no es de nadie, solo de los turistas", asegura un vecino en pleno centro de Alicante.

Más adelante, en una de las calles más concurridas del barrio de Santa Cruz, este sentimiento se hace notar todavía más.

Mientras algunos turistas se hacen fotos en las entradas de las casas, que destacan por su belleza, protagonizada por sus plantas y su pintura azul, María José se encuentra tendiendo una lavadora en la calle.

"Antes había mucha tranquilidad, ahora prefiero ni verbalizar lo que pienso", confiesa a EL ESPAÑOL.

Su hartazgo es tal que concede finalmente expresar cómo vive la situación: "Aquí en Santa Cruz quedamos muy pocos vecinos porque todos se han ido, solo quedan personas mayores y los que estamos no aguantamos las fiestas que hacen los turistas que se quedan en los pisos turísticos", asegura.

"Como muchas casas disponen de un balcón, se montan fiestas hasta altas horas de la noche y suben el volumen de la música, casi no podemos dormir", añade.

Concretamente, se acuerda de una situación que vivió hace pocos días: "Pillé a unos turistas que intentaron entrar en mi casa para hacerse fotos, ya no tienen ni vergüenza", lamenta, con enfado.

María José lleva "toda la vida" viviendo en el barrio, en el cual ha crecido ya que su casa era la de sus padres. Unos años que le han permitido vivir en primera persona la transformación de Santa Cruz en "un parque de atracciones para turistas".

"No puedo salir ya a mi terraza porque me encuentro con diez personas que se hacen fotos en mi puerta, aquí ya no hay intimidad", lamenta.

"Lo peor", asegura, es cuando desembarcan cruceros en la ciudad. "Cuando ocurre eso, se desata la locura, igual que durante los fines de semana", asegura.

Avances

Este jueves, el Ayuntamiento de Alicante ha decidido ampliar la moratoria existente sobre la concesión de licencias para nuevas viviendas de uso turístico (VUT), incluyendo tanto apartamentos individuales como bloques completos. Una medida que suspende la tramitación de licencias y declaraciones responsables en todo el territorio municipal.

El objetivo es proteger a los residentes y negocios locales, frenar la proliferación de VUT en ciertos barrios, y garantizar el acceso a la vivienda. La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ha explicado que esta ampliación permitirá ganar tiempo para elaborar una nueva normativa más adecuada y estudiar el impacto por zonas.

Desde 2023 se han inscrito 53 bloques turísticos en la ciudad, y el consistorio busca evitar efectos negativos en el tejido urbano y social.

Paralelamente, el Ayuntamiento impulsa políticas de vivienda, como planes urbanísticos para crear 6.000 viviendas (entre un 30 y 40 % protegidas) y ha ofrecido cinco solares a la Generalitat para construir 220 viviendas protegidas.

El último caso de inminente desalojo en la ciudad es el de la librería 80 Mundos, que tendrá que dejar su sede en la calle Marvá, donde ha estado durante más de cuarenta años, tras conocer el deseo de los nuevos dueños del inmueble de transformarlo en apartamentos turísticos.