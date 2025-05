Una Santa Faz 'política' descafeinada: sin el presidente de la Generalitat y con la ministra fuera de la comitiva

Un año más, el Ayuntamiento de Alicante ha previsto una participación de "récord" con más de 300.000 peregrinos en la romería al monasterio de la Santa Faz. Y eso que coincide con el Primero de Mayo, en el que se celebra el Día del Trabajo. No obstante, el buen tiempo y la tradicional devoción de los alicantinos han permitido que los ocho kilómetros entre Alicante y su pedanía hayan acogido a cientos de miles de vecinos y visitantes.

Sin embargo, la ausencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de viaje oficial a EEUU y el hecho de que una vez más el PSOE -con la ministra Diana Morant a su cabeza- haya prescindido de la romería oficial por su romería "cívica" alternativa, ha descafeinado la marcha que tradicionalmente sirve para hacer corrillos políticos.

La comitiva de autoridades, encabezada por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, y el alcalde Luis Barcala, sí ha contado con la presencia de la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, y de varios consellers entre los que descaban el alicantino José Antonio Rovira. También, el presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, Toni Pérez.

En declaraciones a la agencia Efe, ha disculpado la ausencia de Mazón al asegurar que "prácticamente todo el Consell" ha acudido a la romería, "la fiesta grande de Alicante", y ha señalado que Mazón les ha pedido que trasladen "a todos los alicantinos ese apoyo permanente del Consell" a la ciudad. "El presidente nos acompaña en la distancia, y estamos aquí todo el Consell para arropar a los alicantinos", ha añadido.

Morant, antes del inicio de la marcha se ha acercado a la concatedral de San Nicolás s poniendo el énfasis no ya en la romería, sino la manifestación laboral que debía comenzar luego (a 11 horas) en la ciudad de Alicante. Así, ha asegurado que este Primero de Mayo hay "muchísimo que celebrar" porque el próximo martes el Consejo de Ministros dará luz verde a la reducción de la jornada laboral máxima legal a las 37,5 horas semanales.

Tanto ella, como el líder de Compromís, Joan Baldoví, se han referido a la ausencia de Mazón como una "anomalía democrática". De hecho, Compromís ha desplegado una pancarta exigiendo nuevamente la dimisión del presidente, en viaje oficial.

Y aunque los alicantinos en su mayoría prefieren estar al margen de las polémicas políticas por la cana de Valencia seis meses después del suceso, la también secretaria general de PSPV-PSOE incidió en el asunto antes de que la comitiva oficial partiese al monasterio para venerar la reliquia.

Morant ha insistido en que "hay gente que no puede estar a pie de calle", en referencia a Mazón, que "no puede estar ni siquiera en su ciudad con la gente del pueblo que gobierna, precisamente, porque el pueblo no lo quiere".

Morant insistió que la ausencia de Mazón es una "anomalía democrática" y que no se había producido "nunca" en la Comunitat Valenciana "una crisis institucional" como esta, "por culpa de la negligencia y de la mala gestión del Consell" durante la dana del 29 de octubre, "que causó y que sigue causando tanto dolor, pero sobre todo desamparo a las víctimas".