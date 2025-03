Cinco millones de cupones de la ONCE llevarán la Capitalidad Gastronómica de Alicante por toda España

Alicante llevará su título de Capital Española de la Gastronomía 2025 a toda España a través del cupón de la ONCE del martes 25 de marzo. Cinco millones de boletos, ilustrados con un arroz alicantino y el logotipo de la capitalidad, recorrerán el país promocionando su riqueza culinaria.

El lanzamiento oficial del cupón ha tenido lugar este miércoles en el Salón Azul del Ayuntamiento, en un acto encabezado por la concejala de Hostelería y Comercio, Lidia López, y la directora de la ONCE en Alicante, Estela Medina.

La presentación ha reunido a una nutrida representación del tejido asociativo de la ciudad, además de miembros de la corporación municipal, la Bellea del Foc, Alba Muñoz, y el presidente de la Federación de Hogueras, David Olivares.

Durante su intervención, López ha destacado que “este cupón rinde homenaje a nuestra ciudad, a nuestra gastronomía con motivo del título que ostenta como Capital Española de la Gastronomía, tenemos que estar muy orgullosos y quiero agradecer al Grupo ONCE el apoyo a esta iniciativa porque une dos valores fundamentales, la riqueza de nuestra gastronomía y el compromiso social de una institución ejemplar”.

Además, ha subrayado el valor simbólico del boleto: “Este cupón no sólo es un boleto, el arroz nos identifica como muestra de la alta calidad gastronómica que tenemos y este cupón llevará su sabor por toda España”. También ha querido poner en valor el trabajo de quienes hacen posible su distribución: “Los vendedores de la ONCE están en nuestras calles con una sonrisa todos los días dispuestos a regalarnos ilusión”.

Por su parte, Medina ha destacado que “con este cupón tan alicantino el Grupo Social ONCE quiere homenajear a Alicante al ser nombrada Capital Española de la Gastronomía porque sin el apoyo de la ciudadanía sería imposible la labor que realizamos.

Sin los ingresos del cupón no podríamos desarrollar la labor en empleo y formación de personas con discapacidad”.

Y ha recordado que “en la ONCE tenemos a más de 75.000 hombres y mujeres trabajando, somos el cuarto generador de empleo no público en España”, lo que convierte a la ONCE en un pilar de la integración social y la accesibilidad.

Entre los asistentes se encontraban representantes de las asociaciones de hostelería con la presidenta de APEHA, María del Mar Valera, el presidente de Alroa, Javier Galdeano, la vicepresidenta de ARA, María Luisa Rivera, chefs como Pablo Montoro, Ramón y Rocío Riquelme y Miguel García; del sector turístico como el director de Alicante por el Turismo de Cruceros, Roberto Martínez, y social con la presidenta de Apsa, Nito Manero, de Alinur, Leonor Martínez, y Cruz Roja, Remedios Alarcón, entre otros, que han llenado el Salón Azul.

El cupón

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.