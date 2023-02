Vox y las izquierdas hacen pinza al PP para tumbar los presupuestos de Alicante

La concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Alicante, Lidia López, del Partido Popular, ha lamentado este miércoles que Vox “se una a los grupos de la izquierda para bloquear unos Presupuestos necesarios para que la ciudad siga avanzando”. Tras una nueva ronda negociadora con la oposición (necesaria para sumar votos para aprobar las cuentas municipales), en la que han participado hasta el momento Unidas Podemos, Compromís y Vox, la edil de Hacienda asegura haber rechazado “las cábalas y cálculos electoralistas de todos los grupos de la oposición, que anteponen sus intereses a los de los alicantinos y Alicante”.

“Estamos convencidos de que los alicantinos tomarán buena nota de la actitud de Vox, que se ha alineado con las tesis de los socialistas, de Compromís y Unidas Podemos para bloquear las cuentas públicas de 2023 en una clara demostración de que no son partidos de Gobierno para defender los intereses generales de la ciudad”, ha añadido López.

La edil de Hacienda se ha reunido este miércoles con los portavoces y concejales de Vox y Compromís, un día después de hacer lo propio con los de Unidas Podemos, en el marco del proceso negociador de las cuentas municipales para el presente ejercicio, que se debatirán en la Comisión de Hacienda convocada para el próximo viernes.

“Tras escuchar a estos tres grupos, es triste comprobar cómo Vox comparte la misma postura que la izquierda más radical en su rechazo a unos Presupuestos necesarios para que la ciudad siga avanzando en un año clave para consolidar la recuperación económica tras dos años de pandemia”, ha recalcado Lidia López.

En la misma línea, la concejala de Hacienda lamentó este martes la “deriva radicalista” y “los bandazos” del grupo socialista en relación con la negociación de los Presupuestos, al tiempo que les emplazó a “poner el interés general de los alicantinos por delante de sus cálculos electoralistas”.

López se refirió en estos términos al anuncio efectuado por la alcaldable socialista, Ana Barceló, de condicionar la negociación de las cuentas públicas a la retirada de la Ordenanza Cívica de Convivencia, polémica porque impone multas a personas sin hogar y prostituidas. “Los socialistas se enmiendan la plana unos a otros y ya no se sabe quién marca su línea de trabajo”, destacó la edil. “Mientras el grupo presentó 70 enmiendas a los Presupuestos para su toma en consideración, su candidata dice ahora que no hay nada que hablar ni negociar si no se deja sin efecto una ordenanza de convivencia reclamada por la mayoría de los alicantinos”, añadió.

Tras las conversaciones con los representantes de Vox, Unidas Podemos y Compromís, la concejala ha insistido en que los Presupuestos “son para todos alicantinos y para todo el año, más allá de las fechas y los cálculos electorales que puedan tener algunas formaciones”. Y ha reiterado que “todos los grupos de la oposición deberán rendir cuentas a los alicantinos sobre esta actitud obstruccionista y de bloqueo, en contra del interés general”.

