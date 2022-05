Junqueras aterriza en Alicante para apoyar la entrada de ERC en un "frente de izquierdas" en la ciudad

Oriol Junqueras, uno de los líderes independentistas condenados por el 'procés' catalán y alma mater de Esquerra Republicana de Cataluña (del País Valencià ERPV), ha aterrizado esta mañana en la ciudad de la Alicante para respaldar la candidatura de Mikel Forcada a la Alcaldía de la capital de provincia el año que viene. ERCPV logró en las últimas autonómicas el 0,19% de los votos en la Comunidad Valenciana.

Junqueras ha incidido en que está muy preocupado por la situación educativa, universitaria, social y de las infraestructuras de la ciudad. Por eso, ha pedido trabajar "por una candidatura de izquierdas y transformadora lo más amplia posible".

Hui @junqueras ha estat a Alacant presentant el nostre candidat a l'alcaldia @MikelForcada

Ara, a treballar per una candidatura d'esquerres i transformadora el més ampla possible ✊ pic.twitter.com/quO4GxbsF9 — Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) (@esquerrapv) May 10, 2022

El último experimento de este tipo tuvo lugar en 2015 con el acuerdo de PSOE-Compromís-Guanyar (Podemos-EU) que terminó con todos los socios divididos y una moción de censura que ganó el PP de Luis Barcala.

"Estamos convencidos de que nuestras propuestas son las más útiles para el conjunto de la ciudadanía, y en Alicante, en barrios como Juan XXXIII hay muchos déficits de todo tipo, muchas necesidades que hay que cumplir, así como impulsar el tejido productivo y el trabajo digno del conjunto de la sociedad", ha asegurado.

Y ha concluido asegurando su partido "tiene representación en distintos ámbitos territoriales" y en el "País Valencià es un partido que toma sus decisiones siendo consecuente con la sociedad valenciana y es esa sociedad a la que le corresponde decidir su futuro".

Junqueras, que ha sido "bienvenido" por su partido a través de un tuit en el que hablaba de su "injusto encarcelamiento", ha aprovechado los medios de comunicación para hablar del supuesto espionaje a los independentistas.

Comencem la jornada amb una passejada amb @junqueras per la ciutat d'Alacant.



Benvingut a casa, Oriol. I bentornat al País Valencià després del teu injust empresonament. pic.twitter.com/U09HjSgz1o — Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) (@esquerrapv) May 10, 2022

En este sentido, ha exigido este martes "máxima transparencia" y "máximas garantías" de que los espionajes a políticos independentistas no se "reproduzcan" y ha asegurado que es "normal" que se asuman responsabilidades.

Apoyo al Gobierno

"No es cuestión de lo que me valga o no a mí ante situaciones tan graves como un espionaje masivo", ha afirmado Junqueras, quien ha sostenido que "es el Gobierno el que debe trabajar para restaurar la confianza de la sociedad y de los demócratas, que exigen, con razón, saber que no son espiados".



Preguntado por si Esquerra Republicana de Cataluña había exigido este cese para dar continuidad a la legislatura del actual Gobierno, Junqueras ha señalado que "la exigencia de la formación es que en casos como este hay que exigir máxima transparencia, conocer cuánta gente ha sido espiada, en qué condiciones, cuánto tiempo y quién lo ha ordenado".



"No se trata de lo que nos valga, sino de aquello que es justo y aquello que corresponde en la restauración de la confianza dañada al conjunto de la sociedad, porque espiar a cargos electos o periodistas está fuera de cualquier buena práctica política", ha aseverado Junqueras.

