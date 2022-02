Alicante, contra la invasión rusa, iluminará su castillo con los colores de la bandera ucraniana

El Ayuntamiento de Alicante iluminará en la próxima noche del viernes al sábado el Castillo de Santa Bárbara con los colores de la bandera de Ucrania (azul y amarillo) en señal de solidaridad con el pueblo ucraniano y de repulsa a la guerra declarada por Rusia.

“Quiero expresar toda mi adhesión y solidaridad con el pueblo ucraniano, que cuenta con unos 2.150 residentes en la ciudad de Alicante”, ha declarado el alcalde Luis Barcala. “El rumbo del conflicto bélico desatado es muy preocupante, pero confío plenamente en que desde la Unión Europea y la OTAN estaremos a la altura para restaurar la paz que nunca se debería haber quebrantado”, ha añadido.

Toda mi solidaridad con el pueblo ucraniano. El rumbo de los acontecimientos es preocupante pero confío plenamente en que desde la Unión Europea y la OTAN estaremos a la altura para reinstaurar la paz que nunca se debería haber quebrantado. — Luis Barcala Sierra (@BarcalaSierra) February 24, 2022

Precisamente en Alicante ciudad, la Subdelegación del Gobierno de España ha autorizado una concentración de dos horas de duración para para este sábado 26 de febrero a las 15 horas en la plaza de La Montañeta, en Alicante ciudad, convocada por la Asociación Amigos de Ucrania de Alicante.

Asimismo, la Asociación de ucranianos de Torrevieja, donde incluso hay más ucranianos residentes que en Alicante, ciudad, 3.203 personas censadas, hay otra concentración para censurar el ataque ruso. Está prevista que se desarrolle a partir de las 12 horas en la plaza de la Constitución.

"Los rusos no tienen la culpa"

Precisamente en Torrevieja vive desde los 4 años, Elena Stetsivka, una joven ucraniana de 21 años que ha afirmado que los rusos "no tienen ninguna culpa de lo que hace su presidente", Vladímir Putin.

Stetsivka, que forma parte de una de las asociaciones de ciudadanos rusos y ucranianos en la ciudad alicantina, ha explicado que "en Torrevieja no hay conflictos" porque rusos y ucranianos "son como hermanos".

"Mi familia es ucraniana y mis amigos son rusos. Por ahora no hay problemas aunque obviamente hay personas que culpan a los rusos por la guerra, pero yo pienso que el pueblo ruso no tiene ninguna culpa de lo que hace su presidente", ha recalcado.

En cuanto a la situación de su familia en Ucrania, ha relatado que ella proviene de la zona sur del país, donde no ha habido agresión militar. "Se ha visto algún dron pero no ha habido problemas y casi todas las tiendas siguen abiertas, no es como en Kiev", ha manifestado.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan