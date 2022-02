¿Estás en Alicante este finde? Visita el carnaval, la feria medieval para niños o 'la diva' en el teatro

Alicante se prepara para vivir su fin de semana de carnaval de forma diferente, pero muy divertida. El Ayuntamiento ha presentado este jueves la 'Agenda Cultural Municipal', un programa cultural que incluye actos como el Pregón o el tradicional 'Entierro de la Sardina'.

Además, el Castillo de Santa Bárbara se tematizará para celebrar el fin de semana medieval. Por otro lado, Centro 14 presenta la exposición 'Cigarreras de Alicante' para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Y los y las amantes de la poesía podrán drisfrutar de forma gratuita de 'Emotional Art II' en Las Cigarreras.

¡Celebra Carnaval!

Este año se recuperan dos de los actos más importantes del Carnaval de Alicante. La Plaza del Carmen será el lugar que albergue los actos de inicio de la fiesta. A las 19:00 horas está previsto un espectáculo tipo cabaret circense en el escenario con una duración aproximada de 30 minutos. De 19:30 a 23:00 horas, amenización musical y a las 23:00 de la noche, inicio del pregón. Las actividades del 25 de febrero en la Plaza del Carmen son gratuitas.

El 'entierro de la sardina' supone la fiesta de despedida del Carnaval. A las 20:00 horas, tendrá lugar la representación del velatorio de la sardina en el Panteón de Quijano. A las 20:30 horas, desfile con antorchas, con motivo de la despedida y Entierro de la Sardina con el siguiente recorrido: Panteón de Quijano, calle Calderón de la Barca, parada tram Mercado, Avda. Alfonso X El Sabio, calle General primo de Ribera, Plaza San Cristóbal, calle Santos médicos, calle Virgen de Belén, calle Padre maltés, Quijano, calle Carmen y con finalización en la Plaza del Carmen. Desde las 22:00 hasta las 24:00 de la noche, baile negro con actuación musical en la Plaza del Carmen. El evento es gratuito.

Celebra la Música

Concierto Oficial de la Semana Santa en Alicante

Concierto de la banda Sinfónica, dirigido por José Vicente Díaz Alcaina. Constará de dos partes que incluye: Fanfarria del Cristo de la Buena Muerte; Plegaria al Cristo el Morenet; Costaleros de la Amargura; Per Crucem ad Lucem; En tus manos Señor; Verónica alicantina; Soledad alicantina; Tu es Petrus; Plegaria alicantina.

Lugar: Concatedral de San Nicolás

Fecha: sábado 26 de febrero

Horario: 20:30h

Precio: Gratuito

Vive el teatro

'La diva', de Albert Boadella

DIVA es un espectáculo que no dejará indiferente a nadie. María Callas se halla en el ocaso de su vida. Reside en París alejada de todo. La crítica se cebó con ella en sus últimas apariciones y no ha vuelto a cantar en público. Desdeña el presente mientras fuerza a su repetidor a que le acompañe en un imaginario repertorio que ya no podrá realizar. Le obliga a interpretar sus momentos más apasionados y estelares. Es el inicio del camino hacia su propio y misterioso final.

Lugar: Teatro Principal

Fecha: Sábado 26 de febrero

Horario: 20h

Precio: entre 12 y 25€ (descuentos disponibles)

'Campeones de la Comedia', de David Ottone

Esta obra de teatro cómica cuenta como Gloria y Josete se acaban de independizar bajo la tutela de Claudia. Ante la necesidad de encontrar un trabajo para poder tener un sueldo con el que mantenerse, Claudia les propone que intenten dedicarse a algo que les guste de verdad. Ellos quieren ser artistas. Para ello deberían encontrar un representante. Y resulta que Gloria lleva tiempo hablando con uno a través de una app de ligues... aunque usando una foto de Claudia sin que esta se enterase.

Lugar: Teatro Principal

Fecha: Domingo 27 de febrero

Horario: 18

Precio: Entre 12 y 20€ (descuentos disponibles)

Escucha poesía

'Emotional Art Poetry Jam II', evento de poesía.

Las Cigarreras alberga el segundo evento de poesía gratuito, con el objetivo de acercar el arte a toda clase de condición social, en defensa de cada tipo de expresión, artistas y precariedad de oportunidades, fomentando la cultura. Su misión es conocer a los artistas y promover el arte y las ganas de seguir escribiendo y creando.

Lugar: Casa de la Música de las Cigarreras

Fecha: Sábado 26 de febrero

Horario: De 16:00h a 21:30h

Precio: Gratuito. Taquilla responsable



Para los más pequeños

'Fin de semana medieval' en el Castillo de Santa Bárbara

Actividades temáticas

Exposición temática, juegos infantiles, músicos, malabares, personajes de circo, decoración medieval… El castillo se transforma en un lugar donde volver a vivir la experiencia de una época donde el valor y la vida se cantaban a ritmo de juglar.

Lugar: Castillo de Santa Bárbara

Fecha: sábado 26 y domingo 27 de febrero

Horario: 5 pases programados desde las 10:30h

Precio: Gratuito

Kids & stories "Sleeping beauty" (La bella durmiente)

Cuentacuentos en inglés

'KIDS & STORIES' propone teatro en inglés para niños en el hall del teatro.

En esta ocasión disfrutaremos de "Sleeping Beauty" (La bella durmiente).Un espectáculo donde las risas y la magia se unen a divertidísimas canciones llenas de ritmo, incluso de arte flamenco. Disfruta de una sorpresa tras otra con este cuento tradicional puesto en escena de la manera más original que te puedas imaginar.

Lugar: Teatro Principal de Alicante

Fecha: sábado 26 de febrero

Horario: 12h

Precio: 5€

Exposiciones

'Cigarreras de Alicante. Del Pasado al Presente'

Exposición fotográfica

Esta exposición es parte de los fondos que se conservan en el Archivo Municipal, cedidos para mostrar la realidad y el entorno de trabajo de la antigua Fábrica de Tabacos de Alicante, en la que se llegaron a emplear más de 5000 mujeres de la ciudad y de los pueblos vecinos, desde donde muchas de ellas llegaban caminando.

La historia de las mujeres de la Fábrica de Tabacos merece ser conocida porque representa la avanzada de la incorporación de las mujeres al trabajo y por todo cuánto lograron gracias a su organización y a la persistencia de sus reivindicaciones. Las mujeres cigarreras fueron el primer colectivo que reivindicó los derechos de las mujeres trabajadoras en España a través de su propia organización.

Lugar: Sala de exposiciones del Centro 14, C/Labradores, 14

Fecha: Hasta el 14 de marzo

Horario: De lunes a viernes de 9h a 14h - martes y jueves de 15h a 20:30h

Precio: Gratuito



'Historia del Turismo en Alicante, Ven Cuando Quieras'

Exposición de turismo

Esta Exposición muestra la evolución de la actividad turística desde un aspecto histórico y cultural, desde sus inicios, en el siglo XIX, hasta la actualidad. Piezas únicas seleccionadas de distintas localidades de la provincia, fotografías inéditas y recreaciones. Se llevarán a cabo diferentes eventos y actuaciones.

Lugar: Espacio Séneca (Plaza Séneca)

Fecha: Hasta el 25 de febrero

Horario: De martes a sábado de 10:30h a 13:30h y de 16:30h a 19:30h, domingos de 10:30 a 13:30h. Lunes cerrado

Precio: Gratuito



'Memoria del Mar Nuestro: pasado y futuro' de Juan Garaizabal

Exhibición de esculturas

Garaizabal busca rememorar la grandeza de las ciudades Mediterráneas y transportar al observador a diferentes núcleos urbanos y culturas como Roma, Alejandría o Beirut mediante grupos escultóricos de grandes dimensiones y basadas en construcciones que evocan los templos de Argel, Estambul o las alquerías de Alicante.

Lugar: Sala de exposiciones Lonja del Pescado

Fecha: Hasta el 27 de febrero de 2022

Horario: De martes a viernes: 9 a 14 horas / 16 a 21:45 horas

Sábados: 10 a 14 horas / 17 a 21:45 horas

Domingos: de 10 a 14 horas. Lunes: Cerrado

Precio: Gratuito

175 aniversario del Teatro Principal

Exposición conmemorativa a los 175 años del Teatro Principal

La muestra ha sido planificada a partir de un estudiado proyecto y se ha realizado con elementos constructivos, instalaciones y aplicaciones interactivas y audiovisuales. Se distribuye en cuatro espacios temáticos: publicidad; historia, arquitectura y la ciudad; imágenes antiguas del coliseo; y publicaciones e investigaciones.

Lugar: Sala de exposiciones Lonja del Pescado -Salas “Luceros” y “Tabarca”

Fecha: Hasta el 18 de abril

Horario: de martes a viernes: 9 a 14 horas / 16 a 21:45 horas

Sábados: 10 a 14 horas / 17 a 21:45 horas

Domingos: de 10 a 14 horas. Lunes: cerrado

Precio: Gratuito



'No es propio de esta época'

Tercera exposición de la convocatoria pública Scroll de Lava Art Project

Esta exposición invita a repensar la forma que tenemos de relacionarnos con el pasado y cómo este influye en nuestra capacidad de responsabilizarnos de las injusticias presentes. La serie de obras que muestra Lava Art Project elaboran una relación no simultánea con nuestro tiempo con el fin de revelar nuevas formas de interactuar con nuestro pasado.

Lugar: Centro Cultural Las Cigarreras

Fecha: De 28 de enero hasta 16 de abril

Horario: De martes a sábado:10 a 21:30 horas / Cerrado: domingo y lunes

Precio: Gratuito

