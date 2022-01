Vecinos de Sant Joan piden que se paralicen una obras porque dejan sus viviendas "enterradas"

"A mí me dejan en un zulo igual que al esto de vecinos". La plataforma vecinal Vecinos y Amigos de Benimagrell denuncia por Infracción Urbanística y de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano que la constructora Fama Home está llevando a cabo la construcción de un edificio de 29 viviendas, trastero y piscina cubierta en la calle Comare Teresa Sarrió del sector de Nou Nazareth en la localidad alicantina de Sant Joan d'Alacant.

El portavoz de la plataforma, Juan Manuel Conesa, expone en dicho documento que, en la ejecución de las obras del edificio conocido como 'Residencial entre Olivos', la citada promotora ha extendido la edificación de la misma hasta suelo privativo no edificable, según el Plano de Ordenación Pormenorizada OP. 11 del vigente Plan General de Ordenación Urbana de San Juan de Alicante en el que se ordenan alineaciones, rasantes y alturas.

Desde Vecinos y Amigos de Benimagrell insisten en que la obra que denuncia se ejecuta en suelo lucrativo no edificable y además se extiende en sótano y semisótano hasta el Núcleo Histórico Protegido, Bien de Relevancia Local, cuyas intervención están sujetas a los prescrito Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, considerándolo como una "infracción urbanística grave".

Las obras del Residencial entre Olivos vistas desde la terraza de una de las viviendas afectadas.

Juan Manuel Conesa solicita que se acuerde de inmediato la suspensión de las obras descritas por el Residencial entre Olivos, con precinto de las mismas, y con los apercibimos legales procedentes, y adopte cuantas medidas de Inspección, protección de restablecimiento de la legalidad urbanística hasta su demolición. "Voy a muerte. No pedimos solo la paralización de las obras, sino también su posterior demolición".

Un casco histórico enterrado

Este vecino explica que su idea era reformar el inmueble para venderlo después. Asegura que ya ha invertido algo de dinero en ello, pero que no sabe quién estaría interesado en comprar una casa en la que "no se va a poder vivir". Conesa hace esta afirmación en la cocina de la casa de sus abuelos, donde la poca luz que ilumina la estancia proviene de un pequeño patio que hay justo al salir. "De esos ladrillitos que estás viendo sale un muro de 2 metros y pico. A mí me dejan en un zulo igual que al esto de vecinos, ¿entiendes? A nosotros nos dejan enterrados".

Cocina de la vivienda de Juan Conesa desde la que se aprecia la luz que entra del patio.

Un arqueólogo alicantino se puso en contacto con Juan Conesa para explicarle que la zona donde se ubica su vivienda y el resto de casas afectadas se encuentran en el casco histórico de Benimagrell y por lo tanto están consideradas como Bien de Relevancia Local. Los BRL se encuentran protegidos por la Ley de Patrimonio Valenciano. Según el Catálogo de Bienes, "desde las parcelas traseras de las viviendas trancamos, lo que quiere decir que la obra se encuentra sí o sí en el área de protección del casco antiguo", explica el arqueólogo.

Urbanismo se defiende

La concejal de Urbanismo de Sant Joan d'Alacant, la socialista Eva María Delgado Cabezuelo, explica que lo que ocurre es que hay una trama en el plan general que es no edificable. "Esto quiere decir que como rasante si se puede construir porque los estacionamientos no computan como edificación. En lo que no se puede construir es de rasante hacia arriba, pero se contemplan los sótanos y semisótanos".

Calle Comare Teresa Sarrió donde se encuentran las viviendas afectadas por las obras.

Delgado hace hincapié en que "las licencias no se otorgan de una manera arbitraria, sino con la normativa que hay". Desde el Ayuntamiento explican que las viviendas en cuestión están en "Núcleo Histórico (NH)". "Por lo tanto cuando están en NH, cada obra que hagas en tu casa sí que tiene que tener una revisión arqueológica porque está delimitada así en el Plan General, pero no tienen nada que ver con la otra zona porque es ampliación de casco antiguo que, al no ser núcleo histórico, no tiene la misma protección, explica Delgado.

Desde la plataforma vecinal Vecinos y Amigos de Benimagrell explican que tras poner la denuncia el pasado 23 de diciembre, "estamos esperando que se produzca el silencio administrativo para posteriormente empezar con el equipo de abogados, arquitectos y arqueólogos".

