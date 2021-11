Barcala sitúa a la ciudad de Alicante "a la vanguardia" en proyectos de movilidad sostenible

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha participado este martes en la segunda edición del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, que se celebra del 15 al 18 de noviembre en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. El primer edil ha destacado que, en iniciativas sostenibles, "Alicante se ha situado a la vanguardia", con iniciativas como Ciudad 30.

Barcala ha tomado parte en una de las mesas redondas del foro que organizan EL ESPAÑOL e Invertia. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, ha sido la encargada de inaugurar El futuro de las ciudades y la movilidad, una mesa que ha contado con la participación de otros representantes políticos como los alcaldes de Zaragoza, Jorge Azcón, y de Toledo, Milagros Tolón.

El primer edil alicantino ha defendido en Madrid la importante apuesta "por una movilidad más sostenible" que se está realizando a través de iniciativas en las que Alicante se ha situado a la vanguardia, como la implantación de la Ciudad 30, la ordenanza reguladora de patinetes y otros vehículos de movilidad personal y la utilización del Big Data y la inteligencia artificial para poder medir la trazabilidad de los desplazamientos y tomar las decisiones más oportunas en cada momento.

Barcala ha destacado las ventajosas condiciones de Alicante, "una ciudad costera de tamaño medio donde los desplazamientos en general resultan rápidos y cómodos y donde más del 40% de los trayectos urbanos se realizan a pie".

No obstante, ha añadido el primer edil, "tenemos claro que no podemos conformarnos y que la transformación de la ciudad para adaptarnos a una movilidad más sostenible y eficiente es un reto irrenunciable que ya hemos iniciado y para el que no hay vuelta atrás".

"La zona de bajas emisiones, la peatonalización del centro tradicional, el desarrollo de nuevos itinerarios ciclistas o la reordenación urbanística de nuestros barrios para mejorar su accesibilidad y poner en valor los espacios de convivencia son actuaciones que ya hemos empezado a poner en marcha y que a lo largo del próximo año 2022 se irán consolidando", ha incidido Barcala.

Todos los alcaldes invitados al foro han destacado el transporte público eléctrico, la peatonalización y la digitalización como foco para conseguir una movilidad más sostenible. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y la portavoz de Santander, Gema Igual, han coincidido en que el modelo de zonas de bajas emisiones no puede ser igual para todos los ayuntamientos. "Cada ayuntamiento debe definirlo por los propios consistorios en función de sus características", destaca un artículo sobre la mesa.

Sigue los temas que te interesan