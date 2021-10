Alicante se adhiere a las ciudades por los ODS mientras Vox niega que haya emergencia climática

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado hoy la adhesión de la ciudad a la Red de Entidades Locales para implantar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, con el único voto en contra de los dos ediles de Vox, después de que su portavoz, Mario Ortolá, haya negado la existencia de una pretendida situación de emergencia climática.

Es más, en su argumentación, ha recalcado que, en el caso de Alicante, tampoco se registrarían niveles de contaminación que aconsejasen la adopción de medidas promovidas entre los retos de los ODS y hasta ha advertido de las implicaciones legales que podría conllevar para el consistorio las resoluciones consensuadas en esa Red de Entidades Locales con las que no se estuviesen de acuerdo.

El encargado de defender la propuesta por parte del equipo de gobierno (PP y Cs), el edil de Coordinación de Proyectos, Antonio Peral (PP), ha sostenido que el acuerdo solo supone avanzar en las estrategias ya puestas en marcha desde el ayuntamiento para conseguir un modelo de ciudad moderna y sostenible.

En esa posición se han alineado los representantes de PSOE, Unides Podem EU y Compromís, que han votado a favor de la iniciativa tras advertir al bipartito sobre los riesgos de apoyar su gestión en Vox.

En esta línea, sus representantes han augurado "futuras cesiones" a Vox en la elaboración del presupuesto municipal de 2022 para evitar que se implanten medidas relacionadas con la reducción de emisiones contaminantes o la protección del medio ambiente, según ha apuntado la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós.

Creación Consejos Escolares

En la sesión también se ha aprobado la modificación de los estatutos del Patronato de Escuelas Infantiles, a propuesta del equipo de gobierno, con el fin de crear los consejos escolares para los centros 'Els Xiquets' y 'Siete enanitos' y ampliar la participación de las Federaciones de Asociaciones de Madres y Padres (Ampas) junto a los profesores, grupos municipales y expertos, según ha defendido la edil de Educación, Julia Llopis (PP).

No obstante, el acuerdo ha contado con el rechazo de PSOE, Unides Podem EU y Compromís. Sus representantes han sostenido que la modificación planteada, después de que se hayan rechazado sus enmiendas, supone "un paso más para el desmantelamiento de las escuelas infantiles municipales" cuando "debería estar promoviéndose la construcción de un tercer centro", ha recalcado el edil de Compromís, Rafa Mas.

Compra cine Ideal

Durante la sesión se ha rechazado la moción promovida por el grupo municipal de Unides Podem EU para crear una comisión de coordinación junto a la Generalitat en la propuesta de compra del edificio del antiguo cine Ideal que se pretende incorporar en las cuentas autonómicas de 2022, a partir de la iniciativa registrada a través del mecanismo de los presupuestos participativos.

La iniciativa ha contado con el rechazo de PP, Cs y Vox y la abstención de PSOE y Compromís. Por el equipo de gobierno, el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, ha señalado que el ayuntamiento no iba a "fiscalizar" a otra administración para impulsar esa posible operación de adquisición, después de insinuar que podría tratarse de un 'fake new', toda vez que, según ha recalcado, el president de la Generalitat, Ximo Puig, no se ha referido al cine Ideal en sus últimas visitas a Alicante.

Sobre el futuro del céntrico edificio ha señalado que la resolución de la licencia planteada para promover su rehabilitación y transformación en hotel sigue paralizada a la espera de que pueda aprobarse de forma definitiva el catálogo de protecciones de la ciudad que, según ha dicho, sigue a la espera de informes del Consell. En todo caso, ha asegurado que sobre ese expediente se resolverá "escrupulosamente lo que dicte la ley".

Tanto el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, como su homólogo de Compromís, Natxo Bellido, y la socialista Amorós han sostenido que el compromiso de compra manifestado por la Generalitat a través de los presupuestos participativos constituye una oportunidad para que el ayuntamiento se sumase a ese proyecto con el que se pretende que el edificio pase a tener un uso público como centro cultural.

Sigue los temas que te interesan