Alexandra deja México para empezar una nueva vida en Villena y la academia de Ferrero

Villena ha cambiado la vida de Alexandra. Esta joven mexicana dejó su país por España y tras pasar por Cartagena ha encontrado en la capital del Alto Vinalopó, su lugar. Su historia es una de las que recoge el programa de À Punt Entre els nostres.

El propósito de formarse académicamente es el que trajo Alexandra a Europa. Como avanzan desde la televisión autonómica, pasó por Cartagena antes de elegir la provincia de Alicante como destino.

La cultura, fiestas y su luz fueron las principales razones que la animaron a establecerse en el territorio y, sobre ellas, el amor la que ató definitivamente a Villena. En ella conoció a Rubén, su reciente marido, y del que cuenta que uno de los momentos más especiales de su vida fue cuando él le pidió matrimonio el día que ella se doctoraba.

Alexandra se define como amante de los animales, del senderismo, de los viajes y de los disfraces. Y es en la academia internacional que tiene Juan Carlos Ferrero en su ciudad natal donde tiene su trabajo.

Entre las confesiones que realiza a la reportera María José Berbegall lamenta que, a pesar de su preparación, en algunos momentos ha tenido que hacer frente a los prejuicios provocados por sus rasgos físicos y su acento. Un ejemplo de la tendencia al alza de los delitos de odio en España, que han aumentado el 16 % respecto a 2025, según el Ministerio de Interior.

A eso se suma que vivir lejos de la familia no siempre ha sido fácil ya que echa mucho de menos a los suyos. En ese proceso de integración se ha apoyado en la ayuda psicológica para gestionar ese cambio vital. Hoy asegura en el programa que se encuentra en un gran momento personal.

Villena le ha ofrecido cariño y oportunidades para desarrollarse y en el programa avanzan que considera a la familia de Rubén como la suya propia. Apasionada por la historia de la ciudad, su gastronomía y su gente, considera que Villena es el gran tesoro que la vida le tenía reservado: un lugar donde ha encontrado el amor, el arraigo y una nueva manera de entender qué significa sentirse en casa.

Esta es la segunda ocasión que el programa Entre els nostres visita Villena tras hacerlo con el neerlandés Feike para recoger las historias de los extranjeros que viven en la Comunitat Valenciana, una población en la que el 24,1 % ha nacido fuera de España, según los datos de la Generalitat.

Y precisamente de los Países Bajos llega el otro testimonio que recoge Berbegall. En este caso con Paolo, quien durante muchos años ha recorrido el mundo viviendo en países como Canadá, Portugal o Alemania. Hace once años visitó a un amigo holandés establecido en Valencia y decidió recorrer en bicicleta los pueblos de la sierra Calderona para encontrar el lugar donde comenzar una nueva vida.

Después de pasar por Bétera y Náquera, llegó a Serra y sintió enseguida que aquel era su pueblo. En pocos días encontró casa y, con el tiempo, también una nueva familia. Hoy conoce como nadie las rutas de la Calderona, comparte almuerzos con sus amigos y tiene el honor de ser andero de los santos del pueblo, un privilegio reservado a las personas elegidas durante las procesiones.

Aunque se define como católico más por tradición que por convicción, Paolo vive con emoción las celebraciones de Semana Santa y se siente profundamente agradecido por haber sido aceptado por los vecinos.

En el programa contará también la conexión que tenía con un amigo ya fallecido y que se llamaba igual que el anterior presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y que fue quien le animó a convertirse en andero. Paolo aún mantiene una estrecha relación con su familia y ha hecho de Serra su lugar en el mundo.