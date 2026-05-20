Neus Belda, la española hija de maestros detenida "ilegalmente en alta mar" por Israel por ir en la Flotilla de la Libertad

La activista alcoyana Neus Belda Ferré se ha convertido en la primera ciudadana de la provincia de Alicante detenida en el marco de la reciente expedición de la Flotilla de la Libertad.

Hija de dos maestros ya jubilados, uno natural de Alcoy y la otra de Banyeres de Mariola, Neus participaba en una misión de ayuda humanitaria dirigida a romper el bloqueo en la Franja de Gaza.

La organización Global Sumud Flotilla (GSF) ha confirmado que cientos de participantes civiles fueron "abducidos durante el asalto naval israelí ilegal en alta mar" ocurrido este martes.

Según el comunicado oficial de la organización, los detenidos están siendo "trasladados a la fuerza por las fuerzas de ocupación israelíes" hacia un puerto en Israel, con una llegada prevista al puerto de Ashdod.

Entre los arrestados se encuentran médicos, periodistas y defensores de los derechos humanos procedentes de más de 40 naciones diferentes.

Desde el colectivo Guanyar Alcoi han reaccionado con dureza ante la noticia a través de un comunicado en redes sociales: "El abordaje de barcos civiles es un hecho gravísimo. Vulnera el derecho internacional y los derechos humanos".

"La solidaridad no es un delito. No lo ha sido nunca", han remarcado desde Guanyar Alcoi, lanzando un mensaje rotundo: "¡Exigimos su libertad! No callaremos".

El Ayuntamiento de Alcoy ha emitido un comunicado oficial mostrando "todo su apoyo" tanto a Neus como a su familia en estos momentos de incertidumbre.

El alcalde de la ciudad, Toni Francés, se ha puesto en contacto directo con los padres de la activista este mismo martes para "trasladarles toda la colaboración y ayuda que necesiten" por parte del consistorio.

Las autoridades municipales han informado de que el Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando en el caso "intensificando las gestiones y relaciones internacionales para asegurar una pronta liberación de las personas españolas que se encuentran actualmente en Israel, entre las cuales se encuentra Neus Belda".

El Ayuntamiento ha querido "condenar cualquier acción contra los derechos internacionales de las personas" y reivindicar "la paz y la defensa de los derechos humanos para todas las personas que viven en Gaza".

La Global Sumud Flotilla ha expresado "graves e inmediatas preocupaciones por la seguridad física y el bienestar de todas las personas detenidas ilegalmente".

Temor por la seguridad

Esta inquietud se fundamenta en testimonios de detenciones previas ocurridas el 29 de abril, donde se denunciaron patrones de "tortura, abuso físico severo y violencia sexual invasiva" por parte de las fuerzas de ocupación.

Captura de pantalla del vídeo en el que abordan los militares una de las embarcaciones de la Flotilla de la Libertad este martes. Global Sumud Flotilla

La organización humanitaria exige la "liberación inmediata e incondicional de todos los participantes", junto con los más de nueve mil prisioneros políticos palestinos.

Mientras la situación se desarrolla, redes de solidaridad y observadores internacionales se mantienen en alerta para monitorizar el estado de la activista alcoyana y sus compañeros.