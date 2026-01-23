¿Es un pueblo de Albacete el Gibraltar de la Comunitat Valenciana? "Ha peleado desde 1707 por volver"

Al este de la provincia de Albacete, pegado al término municipal de Villena, se encuentra Caudete. Esta localidad manchega a la que algunos califican como el Gibraltar valenciano "ha peleado desde 1707 por volver" a la Comunitat Valenciana.

Con esa rotundidad se expresa José Ramón Chirivella, presidente de la asociación Juristes Valencians, quien remarca a EL ESPAÑOL que ese apelativo no es una ocurrencia, sino una idea que "ya está flotando" debido a la profunda raíz histórica del municipio con el antiguo Reino de Valencia.

En la Edad Media, tras la etapa musulmana, Castilla y Aragón se repartieron la zona. Entre 1240 y 1304 ambos se disputaron el territorio. Y en este último año pasó a formar parte del Reino de Valencia. Así permaneció durante cuatro siglos.

Tras la Batalla de Almansa en 1707, como parte de la Guerra de Sucesión, la villa fue "castigada" por su fidelidad a la causa austracista, pasando a formar parte de la Corona de Castilla y del Reino de Murcia.

Y por eso Chirivella cita ese año como clave de lo que considera el interés por volver a formar parte de lo que es actualmente la Comunitat Valenciana. Según el jurista, el paso de una villa real a la corona de Castilla no tuvo "justificación histórica más allá de una presunta deslealtad", un castigo que, tras el Tratado de Viena de 1725, debería haberse revertido.

Chirivella lamenta ahora que este hecho sea un gran desconocido para los valencianos actuales.

"Valencianía" al 99 %

El sentimiento de pertenencia a la Comunitat Valenciana no solo es una cuestión de archivos históricos, sino una realidad palpable en el día a día de sus habitantes. El alcalde de Caudete, José Miguel Mollá de Vox, es tajante al respecto en un programa Nos interesa saber de La 8 Mediterráneo: "Mi grado de valencianía para Caudete es de un 99 sobre 100".

Mollá destaca que "nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra gastronomía... vas a Caudete y todo lo que vas a ver allí es levantino", asegura el alcalde. Y subraya que, aunque administrativamente están en la Mancha, "no somos manchegos".

Uno de los símbolos más potentes de esta unión es la posesión de la que podría ser la segunda Señera más antigua que se conserva, después de la de Valencia. "Para nosotros es un orgullo muy grande y yo presumo cada vez que puedo decir que en Caudete tenemos la segunda Señera más antigua que se conserva en el Reino de Valencia", afirma Mollá.

Los problemas prácticos

Más allá del romanticismo histórico, la ubicación actual de Caudete genera problemas logísticos y de servicios. Chirivella señala que la pertenencia a Castilla-La Mancha introduce "nuevas costumbres y vínculos que en muchos casos van contra la lógica de las personas", afectando a servicios sanitarios, educativos y competiciones deportivas.

Ante la pregunta de si es viable que Caudete se integre formalmente en la autonomía valenciana, Chirivella sostiene que "no hay ninguna prohibición constitucional" que impida a un municipio cambiar de comunidad autónoma. Según el presidente de Juristes Valencians, "sería una decisión del Congreso de los Diputados y el Senado", y el primer paso debería ser pulsar de manera formal el sentimiento de los caudetanos.

Chirivella critica el desinterés histórico de las autoridades: "Yo creo que los valencianos estamos incompletos; las autoridades actuales deberían contar más con Caudete". Para él, la recuperación de la villa no es una cuestión de imperialismo, sino de reconocer que Caudete "forma parte integral de Valencia" por argumentos históricos y culturales.

El alcalde Mollá se muestra más cauteloso sobre la ejecución política del cambio, aunque no cierra la puerta si existe voluntad popular. "Si el pueblo se empeña en que no quiere ser de Albacete... imposible tampoco creo que fuera", reflexiona, aunque reconoce que administrativamente sería un proceso complejo que requeriría tener muy claros los problemas que podrían surgir.