Detenido en Alcoy por abandonar decenas de toneladas de ropa usada en naves alquiladas tras estafar a varios propietarios

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Alcoy (Alicante) a un hombre de 39 años acusado de presuntos delitos de estafa y daños, tras descubrirse que habría alquilado varias naves y terrenos industriales con el propósito de abandonar en ellos grandes cantidades de ropa usada y evitar así gestionar correctamente esos residuos.

La investigación comenzó después de la denuncia del propietario de una nave y una parcela en Orihuela, quien había arrendado ambos espacios a un individuo que afirmaba dedicarse al comercio y exportación de textiles.

Pasados varios meses sin recibir el pago del alquiler acordado y sin lograr contactar con el inquilino, el dueño decidió acudir personalmente a las instalaciones.

Al llegar, comprobó que tanto la nave como los terrenos anexos se habían convertido en un vertedero improvisado, donde se acumulaban decenas de toneladas de ropa usada.

Testigos confirmaron que camiones descargaban allí dicha ropa siguiendo instrucciones del arrendatario, quien supuestamente cobraba a terceros por gestionar el reciclaje, aunque en realidad se limitaba a abandonarla en naves o parcelas alquiladas.

Al menos otras dos personas de la provincia habrían sido estafadas por el mismo individuo.

Las pesquisas policiales permitieron determinar que el tratamiento autorizado de este tipo de residuos cuesta entre 100 y 200 euros por tonelada y que cada camión de transporte supone un gasto aproximado de 1.000 euros.

Según cálculos del denunciante, retirar toda la ropa de la parcela para su tratamiento requeriría más de 50 camiones y una inversión total cercana a los 120.000 euros.

Finalmente, los agentes localizaron e identificaron al sospechoso en Alcoy, donde presuntamente habría desarrollado la misma actividad ilícita.

Fue detenido por presuntos delitos de estafa y daños, aunque no se descarta que también se le impute un delito medioambiental por el impacto que estos vertidos pueden causar en el ecosistema.

Tras la finalización de las diligencias, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Alcoy.