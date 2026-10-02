Alicante se suma a las acampadas y denuncia los "decretos parche" de Sánchez: "Huelga general ya"

A pocos minutos de que se vote en el Congreso de los Diputados la aprobación de los dos decretos de vivienda, Alicante anuncia que se suma a las acampadas que llevan días levantadas en otras zonas del país. Así lo confirma el Sindicato de Carolines a EL ESPAÑOL.

Esta agrupación, junto al Sindicat de Vivienda Zona Nord convocan una manifestación para este sábado 3 de octubre a las 18.00 horas en la plaza de Oliveretes de Alicante.

La marcha recorrerá el centro de la ciudad hasta la plaza Montañeta, donde está prevista la organización de una acampada como forma de protesta continuada contra los últimos decretos estatales en materia de vivienda.

La convocatoria se enmarca en la ola de movilizaciones estatales impulsadas por el Sindicato de Inquilinas tras el desahucio de Maricarmen en Madrid, que ha llevado a más de medio centenar de ciudades a salir a la calle este fin de semana.

"Parches"

Carlos Pastor, portavoz del Sindicat de Vivienda Carolines, ha confirmado que la acampada en Alicante es una realidad y ha cargado contra los dos reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros. Según Pastor, estas medidas “ponen un parche” que puede salvar casos puntuales de desahucio, pero que “simplemente van a retrasar toda la barbarie que observamos a diario en la ciudad de Alicante”.

El portavoz sindical ha subrayado que, aunque los decretos puedan paralizar algunos lanzamientos, “van a permitir que esto siga así de alguna forma” y ha advertido de que muchas situaciones de desahucio en Alicante quedan ya fuera del ámbito de aplicación de la norma.

Reivindicaciones

Los convocantes han detallado sus principales demandas, que van más allá de la oposición a los decretos:

- Parque de vivienda público

- La recuperación de todas las construcciones realizadas en suelo público y su adhesión al Instituto Valenciano de Suelo.

- Una distribución transparente de los recursos de vivienda pública, como herramienta para garantizar el bienestar de las personas que viven en Alicante.

"Reclamar lo que es nuestro”

En sus declaraciones, Pastor vincula la fuerza del movimiento por la vivienda con la capacidad de presión política actual, recordando que “el clamor popular ha tenido el poder suficiente como para que ahora mismo el Gobierno se esté planteando incluso ir a las elecciones”.

“Es el momento de seguir, es el momento de reclamar lo que es nuestro, nuestras viviendas y, por tanto, nuestra dignidad y nuestro bienestar”, ha afirmado el portavoz del sindicato.

Hacia una huelga general

La movilización del sábado no solo busca mantener la presión en las calles, sino también sentar las bases para una huelga general por la vivienda.

Según los organizadores, la acampada y las concentraciones pretenden “organizar la huelga general” que demuestre “la unión con la que contamos todos los españoles y españolas y el hartazgo ante esta indiferencia, inacción o falta de interés de las instituciones en mejorar nuestra existencia”.

Crisis habitacional

Pastor aprovecha para recordar que la ciudad de Alicante registra "una media de cuatro desahucios diarios, siendo la primera de la Comunitat Valenciana y la cuarta de toda España en número de lanzamientos", unos datos que confirma el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los sindicatos denuncian que en los últimos cinco años la renta media del alquiler ha subido más del 80% en algunos barrios, mientras el precio de las habitaciones ya supera los 380-400 euros.

En este contexto, el Sindicat de Vivienda Carolines y el Sindicat de Vivienda Zona Nord, ahora reunidos en el Sindicato de Inquilinas, han liderado las protestas locales, con concentraciones que han reunido a más de 500 personas en la plaza Montañeta y acciones directas para paralizar desahucios.