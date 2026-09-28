Un informe policial de julio de 2024 ya recomendó vigilancia 24h y rejas en el museo en el que se robó el Tesoro de Villena

Un informe policial fechado el 3 de julio de 2024 (menos de un mes después de su apertura) sobre los sistemas de seguridad del Museo de Villena (MUVI), ya recomendaba entonces reforzar los sistemas de seguridad de "un edificio no construido con la finalidad de ser un museo, sino que es un bonito edificio rehabilitado en el que se ha decidido instalar dicho Museo". Entre otras cosas, aconsejaba "vigilancia privada de seguridad (vigilante de seguridad) las 24 horas, los 365 días del año", además de otros elementos disuasorios para posibles asaltantes.

En la madrugada del pasado 27 de agosto de 2026, un grupo organizado de varias personas encapuchadas ejecutó un asalto exprés en el Museo de Villena (MUVI). Tras desviar primero la atención policial con una falsa alarma en las afueras, los asaltantes forzaron un ventanal lateral del edificio, accedieron a las vitrinas y lograron sustraer la práctica totalidad del segundo mayor tesoro de la Edad de Bronce de Europa en menos de cuatro minutos antes de huir en dos vehículos. Todavía el caso no está resuelto y se teme que ese patrimonio arqueológico único e irreemplazable pueda ser fundido por su valor en oro.

El informe policial, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL De Alicante, está firmado por el inspector jefe operativo 69953, de la Unitat de Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana de la Jefatura Provincial de Alicante y según consta en el escrito fue remitido en esa fecha al alcalde del Ayuntamiento de Villena, Fulgencio Cerdán, y a la directora del Museo de Villena, Laura Hernández, bajo el título "Seguridad Integral Museo de Villena (MUVI)".

Es decir, dos años antes del robo, la Policía ya alertó de que "dicho edificio cuenta con multitud de grandes ventanales e innumerables puertas, elementos que confieren a dicho edificio una estética muy bonita, pero que en lo referente a medidas de seguridad dificulta la protección de todo lo que se ubique en el interior".

Respecto a la vigilancia 24h, el informe recogía que se debía "reforzar algunos puntos" en un edificio que "está dotado de unas excelentes medidas de seguridad técnicas (alarmas, sensores, detectores…)". Un vigilante in situ, añadía, "dotaría la instalación de unas garantías de seguridad muy importantes, dado que supervisaría directamente el visionado de las cámaras de seguridad y podría establecer rondas de control en el interior del edificio".

En este sentido, llegaba a detallar que "una medida importante también sería el poder visualizar las cámaras en el mostrador de la entrada (técnicamente consultado y posible), ya que es un inconveniente que una persona esté en el lugar en el que se puede visionar ahora mismo. Relacionado con este punto, es muy aconsejable que se instale un monitor para poder visualizar igualmente las cámaras del museo en las dependencias de la Policía Local de Villena (técnicamente consultado y posible)".

Y en las calles aledañas, donde se burló la atención policial por parte de los asaltantes, el informe de la Policía Autonómica explicaba que "en estos momentos (julio de 2024) se está realizando una programación de instalación de cámaras para control de vehículos en el municipio de Villena. Sería muy aconsejable el instalar 3 cámaras en los cruces de calles del museo".

Además, también respecto a los accesos al MUVI, el informe policial recomendaba: "El acceso al museo, si este no cuenta con vigilante de seguridad, debe hacerse por personas designadas por el Ayuntamiento o la Directora del museo, pero se quiere hacer constar en este punto que las llaves deberían estar ubicadas y custodiadas en la Sede de la Policía Local de Villena, donde deberían firmar la recogida de las llaves y la entrega de estas (libro). Nadie debe disponer de llaves, pues este es un punto débil de seguridad muy importante".

Rejas y blindajes

El informe nuevamente destaca que "el museo cuenta con la instalación de un potente sistema electrónico de seguridad (alarma e imágenes), se observa en general una correcta instalación de los elementos" pero hace recomendaciones muy claras. Primero en la sala de exposiciones, que "carece de detectores sísmicos en sus muros medianeros, suelo y techo, por lo que sería adecuada la instalación de los mismos".

Pero más concreto es en "los ventanales del perímetro exterior de la sala", donde recomienda que "fueran protegidos con rejas o cierres metálicos, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones exigidas por las normas de lucha contra incendios".

También habla del blindaje: "Sería adecuado que las puertas que dan acceso a la sala de exposiciones fueran blindadas con resistencia nivel V o P6B en función de que sean opacas o acristaladas", al tiempo que añade: "Sería recomendable implementar algún tipo de cierre metálico en la sala de máquinas de climatización".

Para concluir con una advertencia que se ha convertido en profética: "Dada la importancia de los bienes y piezas que posee el museo, hacen necesario un esfuerzo técnico y económico por parte de las administraciones públicas, ya que en caso de que hubiese un robo, una pérdida o una sustracción, causaría un daño patrimonial muy importante tanto para el municipio como para la Generalitat, así como un daño reputacional inmenso".

Respuesta municipal

Desde el Ayuntamiento de Villena reconocen la existencia de dicho informe y que llegó al consistorio. No obstante, aseguran que "hacer recomendaciones no es lo mismo que imponer obligaciones", más aún cuando en el mismo informe se dice explícitamente en dos párrafos que "el edificio está dotado de unas excelentes medidas de seguridad técnicas (alarmas, sensores, detectores…)" y que " cuenta con la instalación de un potente sistema electrónico de seguridad (alarma e imágenes)".

Javier Martínez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Villena, recuerda que ese informe "se pidió cuando ya se había autorizado y abierto el museo, por parte de la directora, planteando cómo se podía mejorar la seguridad". También, destaca que el propio informe afirma "que todas las administraciones debían hacer un esfuerzo económico para sufragar los gastos de seguridad, y finalmente solo lo hizo el ayuntamiento".

En este sentido, Martínez recuerda además que el Ayuntamiento ha hecho enmiendas dos años seguidos a los Presupuestos de la Generalitat para incrementar la seguridad en el MUVI y las dos veces fueron rechazadas"

De hecho, tras el robo del Tesoro, el propio alcalde manifestó públicamente que " según la legislación de patrimonio histórico, la administración autonómica tiene la competencia directa de fiscalizar, vigilar e inspeccionar las instalaciones antes de autorizar la exhibición de restos arqueológicos originales", añadiendo que es "la Conselleria que gestiona patrimonio y así está la ley, así está la normativa, tiene que fiscalizar, tiene que decir todo está perfecto", argumentó Cerdán.

Concretamente, sobre las recomendaciones de poner rejas en las ventanas, Martínez afirma que "el informe policial las condiciona a la seguridad antiincendios. Existían contraventanas bloqueadas pero finalmente el robo se produjo precisamente por la rampa de salida de emergencias, donde no habría sido posible colocar rejas"

Y acerca de la recomendación de un vigilante de seguridad 24 horas, que se trata de "un coste que no podía sufragar por sí solo el Ayuntamiento".

Otras fuentes consultadas también recuerdan que el protocolo de los vigilantes de seguridad una vez son superados por número de asaltantes es guardar la posición y dar la alarma, no enfrentarse a los ladrones directamente. Un protocolo que a lo mejor no hubiera sido efectivo en un robo de apenas cuatro minutos de duración.