Toni Pérez: "Pedro Sánchez tiene que marcharse para que la provincia de Alicante pueda volver a contar con España"

El presidente del Partido Popular de la Provincia de Alicante, Toni Pérez, ha reclamado hoy “un cambio en el Gobierno de España que apueste por la prosperidad de Alicante” y pide a Sánchez que se convoque elecciones “para que Alicante pueda volver a contar con España”.

“El PSPV puede elegir para perder a la candidata que quiera y hacerlo a dedo, pero no puede venir a reírse de los alicantinos tras cuatro años situando a esta provincia en el vagón de cola en inversiones”, ha dicho. En este sentido ha añadido que lo hacen “vulnerando ayer, día lectivo, las mínimas normas de respeto al empapelar desde primera hora diferentes espacios de la Universidad de Alicante con una ‘performance’ con muy poco gusto”.

“Esto es lo que queda del PSOE: sanchismo en estado puro con la que se vanagloria de ser hija de Zapatero, ministra sin gestión y candidata a dedo, viniendo a Alicante a reírse de una provincia que por su propia responsabilidad ocupa el lugar 52 de 52 en inversión por cuarto año consecutivo”, ha señalado Pérez.

Ha lamentado que Diana Morant y el PSPV “no han venido a traer nada nuevo, como el PSOE no ha traído nada nuevo en los años que llevan gobernando” y ha denunciado “el silencio cómplice de todo el PSPV ante las necesidades de la provincia, reivindicadas incluso por los propios afiliados socialistas alicantinos ”.

“Alicante no les importa, nos siguen teniendo como esa provincia que produce, que genera empleo y riqueza como pocos pero que, aún siendo la cuarta provincia en población de España y la quinta en aportación al PIB, no la tienen en cuenta la a hora de las inversiones en infraestructuras muy necesarias o a la hora de aplicar políticas e inversiones que, siendo equitativas, realmente nos igualen con el resto de territorios”.

Pérez ha explicado que la provincia “no puede seguir pagando las consecuencias de un Gobierno que castiga por un lado a los españoles y por otro lado directamente a los alicantinos” y ha reclamado que Sánchez deje paso a una nueva etapa “en la que se permita a la provincia afrontar sus principales retos y desarrollar todo su potencial económico y social”.

“Nos hace falta un gobierno que nos cuide, que nos atienda, que nos preste atención y que no nos desproteja como el Gobierno de Sánchez, ese al que hoy aplaude desde Alicante el PSPV sin rechistar y sin exigir ni el agua que merecemos, ni los presupuestos generales, ni las inversiones en infraestructura para la N-332 a su paso por Torrevieja, para autovías, para vivienda, para compensar la subida de la energía y los carburantes o los productos básicos. Este gobierno solo está para exprimir y asfixiar al pueblo”, ha señalado.