Una fallecida y dos heridos en un accidente de tráfico en la AP-7 en Crevillente

Una mujer ha perdido la vida y otras dos personas han resultado heridas este sábado en un accidente de tráfico registrado en la AP-7, a la altura del municipio alicantino de Crevillente.

El siniestro ha movilizado a varios equipos de emergencia, entre ellos dos unidades sanitarias y cuatro dotaciones de bomberos, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El accidente se ha producido alrededor de las 8.20 horas en la AP-7, a la altura de la salida hacia Crevillente. Hasta el lugar se han desplazado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad del SAMU para atender a los afectados.

El equipo médico del SAMU ha asistido a una mujer que presentaba politraumatismos y que ha sido trasladada al Hospital General de Elche. También ha atendido a un hombre de 47 años, que presentaba policontusiones y ha sido evacuado al Hospital del Vinalopó.

En el mismo accidente, los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento de otra mujer, pero no han ofrecido más información al respecto. Hasta el lugar también se han desplazado cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante procedentes de los parques de Elche y Crevillente.

Otra fallecida en Castellón

Este no ha sido el único accidente mortal registrado este sábado en la Comunidad Valenciana. En la provincia de Castellón, una mujer de 39 años ha fallecido tras caer con un quad por un terraplén en una zona forestal situada entre La Vilavella y La Vall d'Uixó.

El aviso se ha recibido alrededor de las 10.30 horas y hasta el lugar se han movilizado una unidad del SAMU y un helicóptero. Los servicios sanitarios han atendido a la mujer, a la que han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y otras técnicas de estabilización.

Pese a las maniobras realizadas, la mujer no ha respondido y los servicios de emergencia han confirmado su fallecimiento. Con ambos sucesos, son dos las mujeres que han perdido la vida este sábado en accidentes registrados en distintos puntos de la Comunidad Valenciana.