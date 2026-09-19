Diana Morant llama a "echar a la derecha" de la Generalitat y promete recuperar el Palau "en 8 meses"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha llamado este sábado en la Universidad de Alicante (UA) a la militancia socialista a movilizarse para recuperar la Generalitat y ha situado las elecciones de 2027 como el horizonte de su proyecto político.

Morant ha asegurado que "hoy no acaba nada, sino que hoy empieza todo" durante la apertura de la Conferencia Política del PSPV-PSOE, celebrada bajo el lema 'Recuperar lo que importa'.

La dirigente socialista ha aprovechado su intervención para reivindicar el proceso de escucha desarrollado por el partido durante los últimos ocho meses y para marcar distancias con el discurso del Partido Popular.

La conferencia reúne durante este fin de semana a dirigentes socialistas, cargos públicos, militantes, expertos y representantes de distintos colectivos para definir las líneas del proyecto con el que el PSPV concurrirá a las elecciones autonómicas de 2027.

Morant ha elevado el tono ante el horizonte electoral y ha augurado el regreso de los socialistas al Gobierno valenciano. "Vamos a entrar juntos y juntas por la puerta del Palau de la Generalitat de aquí a 8 meses", ha afirmado durante su discurso, en referencia al objetivo de recuperar el Ejecutivo autonómico.

Morant carga contra el Consell

Uno de los principales ejes de la intervención de la secretaria general del PSPV ha sido la gestión de las emergencias y de los servicios públicos por parte del Consell. Morant ha cuestionado la respuesta de la Generalitat ante los incendios y ha criticado lo que considera una falta de admisión de competencias por parte del Gobierno valenciano.

En este contexto, se ha referido al incendio de la Albufera, alegando que "hasta para apagar el incendio de la Albufera llamaron a la UME". La dirigente socialista ha utilizado esta situación para reivindicar una mayor capacidad de respuesta de las instituciones autonómicas ante las emergencias climáticas.

La líder del PSPV también ha defendido durante su intervención la llamada "política útil" desarrollada, según ha señalado, por los gobiernos socialistas frente a crisis internacionales como las de Ucrania o Gaza.

Frente a ello, ha situado los problemas cotidianos de los valencianos y valencianas como una de las prioridades de su proyecto.

La educación y la vivienda han ocupado también una parte destacada de su discurso. Morant ha denunciado la masificación de las aulas y ha reclamado medidas para facilitar el acceso a una vivienda, especialmente ante el encarecimiento del mercado inmobiliario.

Además, ha reclamado que "se devuelvan las casas, porque la vivienda es un derecho y no un negocio". La vivienda se convierte así en uno de los asuntos centrales de la Conferencia Política, que el PSPV plantea como un proceso para definir su alternativa de gobierno de cara a 2027.

Morant ha cerrado su intervención con un llamamiento a la movilización de la militancia socialista. La secretaria general del PSPV ha advertido de que "la resignación es la primera victoria de las derechas" y ha reclamado una respuesta política frente a lo que ha definido como "la derecha, el negacionismo y el populismo".

Su discurso se produce después de que el PSPV haya confirmado su candidatura para las próximas elecciones autonómicas. Morant anunció en julio su intención de concurrir a las primarias del partido para encabezar la candidatura socialista a la presidencia de la Generalitat.

Torró carga contra PP y Vox

Antes de Morant ha intervenido la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que ha centrado buena parte de su discurso en la crítica al Partido Popular y a su acuerdo con Vox.

Torró ha recuperado las advertencias que realizó hace tres años en Les Corts sobre la alianza entre ambas formaciones. "El pacto de PP y Vox cabía en una simple servilleta", ha afirmado, antes de señalar que aquel acuerdo suponía, a su juicio, la negación de la violencia machista y del cambio climático y la privatización sanitariaa.

La secretaria de Organización también ha defendido a Morant frente a los ataques que, según ha denunciado, recibe por su condición de mujer. "Diana molesta tanto porque no pide permiso, ocupa espacio y tiene criterio", ha afirmado Torró.

En este punto, ha lanzado un mensaje a la militancia socialista femenina: "Seremos las mujeres socialistas las que los vamos a mandar a casa".

Torró también ha dirigido sus críticas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha definido como "un mal virus que ha infectado la política española". En relación con el debate sobre el voto de los descendientes de españoles residentes en el extranjero, ha defendido que "el peligro no fue ni es ni podrá ser votar; el peligro es que peligre el voto".

Amorós y el derecho a quedarse

La apertura de la Conferencia Política también ha contado con la intervención de la candidata socialista a la Alcaldía de Alicante y presidenta de la cita, Trini Amorós, que ha puesto el foco en los problemas de la ciudad y, especialmente, en el acceso a la vivienda.

Amorós ha defendido durante su discurso el "derecho a quedarse" en los barrios de origen y ha situado la lucha contra las desigualdades urbanas como una de sus prioridades. "Queremos una ciudad en la que vivir bien no dependa del barrio en el que has nacido", ha afirmado.

La candidata socialista ha vinculado esta cuestión con la necesidad de ampliar la vivienda pública y ha cuestionado la gestión realizada durante las últimas décadas.

En este sentido, ha asegurado que "no podemos hablar de decencia cuando las únicas viviendas de protección pública construidas en Alicante en los últimos 20 años han sido repartidas entre los amigachos del PP", refiriéndose sobre todo al escándalo de les Naus.

Amorós ha comenzado su intervención reivindicando el sentido de la política y del servicio público. "Hay momentos en política en los que conviene recordar por qué estamos aquí, no para añadir más ruido al ruido, sino para volver a hablar de aquello que de verdad importa", ha señalado.

La candidata ha aprovechado además su presencia en la Universidad de Alicante para recordar su etapa como presidenta del Consejo de Alumnos, desde donde, según ha explicado, consiguieron "más becas para el alumnado y precios sociales en los comedores".