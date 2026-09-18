Capturan a uno de los 12 criminales más buscados de Reino Unido en Alicante

Uno de los 12 criminales más buscados de Reino Unido ha sido capturado en Orihuela Costa, donde se ocultaba tras haber sido condenado a ocho años y medio de prisión por estafa y blanqueo de capitales por la Justicia británica.

El fugitivo, de 51 años e incluido en la campaña internacional Most Wanted, impulsada por el Reino Unido para localizar a delincuentes vinculados al crimen organizado que podrían ocultarse en España, ha sido arrestado por la Guardia Civil durante la investigación de un homicidio.

El avance de esas gestiones condujo a los investigadores del Equipo de Homicidios, Desaparecidos y Huidos de la Justicia de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante hasta un hombre cuya identificación reveló que se encontraba reclamado por las autoridades británicas.

Sobre él pesaba una orden internacional de busca y detención con fines de extradición, emitida por el Reino Unido, donde tiene pendiente de cumplimiento una condena de ocho años y medio de prisión por delitos de estafa y blanqueo de capitales. Las comprobaciones realizadas confirmaron además que figuraba entre los más buscados por las autoridades de ese país.

Confirmada su identidad, los agentes, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, procedieron a su detención y practicaron un registro en su domicilio, en el que intervinieron 22.000 euros en efectivo y varios documentos de identidad falsos con los que venía identificándose, por lo que se le atribuye además un presunto delito de falsedad documental.

El detenido de nacionalidad británica ha sido trasladado a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, para ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional, competente en materia de extradición.

La operación se suma a la detención el pasado mes de mayo, coincidiendo con la presentación de la campaña en Alicante, de otro de los fugitivos reclamados por el Reino Unido en el marco de una operación contra una red dedicada al tráfico de drogas y a la falsedad documental.

Este primer arresto supuso la captura de Simon W. Dutton, quien fue localizado en un tranquilo chalet de La Nucia, cercano a la capital turística de Benidorm.

Dutton, de 49 años, estaba siendo investigado desde noviembre de 2025 tras detectarse en Benidorm el envío de una maleta con 16 kilogramos de hachís con destino al Reino Unido. Sobre él pesaba una orden internacional de detención emitida a finales del año pasado por delitos de tráfico de drogas.