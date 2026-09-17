El ministro de Industria arranca en Elda con firmas, paseo por el Centro Histórico y visita al Museo del Calzado

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, junto al alcalde de Elda, Rubén Alfaro. Ayuntamiento de Elda.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha iniciado su visita oficial a Elda con un recorrido institucional y cultural que incluye el Ayuntamiento, la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos y el Museo del Calzado. Su agenda en la ciudad se extenderá hasta mañana.

La primera parada ha sido la Casa Consistorial, donde el alcalde Rubén Alfaro y miembros del equipo de gobierno han dado la bienvenida al ministro. Tras observar la vara de Azaña expuesta en el hall, Hereu ha firmado en el Libro de Honor de Elda.

En sus declaraciones, el titular de Industria y Turismo ha subrayado la coherencia de su visita: “Elda representa una realidad industrial de primer nivel, especialmente en el sector del calzado femenino, un nicho clave que enfrenta importantes desafíos”.

Turismo y fiestas

Hereu ha destacado también el valor turístico de las fiestas locales: “Las celebraciones de Moros y Cristianos encarnan tradición, arraigo y valores que atraen visitantes.

No es casualidad que hayan obtenido el reconocimiento de Fiestas de Interés Turístico Internacional, una distinción que refuerza nuestro modelo de turismo de calidad”.

Centro Histórico

Acompañado por el alcalde, el ministro ha caminado por varias calles del casco antiguo para inspeccionar las obras de reurbanización ejecutadas recientemente.

También ha conocido de primera mano la puesta en valor del refugio de la Guerra Civil y los avances en la recuperación del Castillo.

Visita a la Junta Central

La ruta ha concluido en la Casa Viuda de Rosas, sede de la Junta Central de Comparsas, donde Pedro Serrano, presidente de la entidad, ha recibido al ministro. Hereu ha felicitado a los festeros por la distinción internacional otorgada hace unos meses por su ministerio.

Como cierre de la jornada, Hereu ha visitado el Museo del Calzado, guiado por su directora, Andrea Paños. Allí ha recorrido las salas para examinar la maquinaria histórica y la colección de zapatos que conserva el centro.

Visita del jueves

La estancia del ministro continuará este jueves con visitas a las fábricas de calzado Indaca y Studio Ilana, y finalizará con una parada en las instalaciones de Inescop.