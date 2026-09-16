Aemet activa el aviso naranja por tormentas y fuertes lluvias para el jueves en Alicante

Las precipitaciones vuelven a Alicante este jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja para mañana jueves en el litoral norte y sur de la provincia por tormentas y lluvias fuertes y posiblemente torrenciales que dejarán más de 100 l/m² en dos o tres horas.

Esta tarde y mañana hasta la situación será "muy adversa", con acumulados de más de 40-60 l/m² en una hora.

La previsión es que por esta tarde se formen tormentas en el interior que se vayan desplazando hacia la costa por la tarde-noche, con rayos previstos por la tarde, de 14 a 20 h, y durante las seis horas siguientes en la Comunitat Valenciana.

Las tormentas pueden intensificarse en el litoral debido a la entrada de viento húmedo e inestable de levante en un estrato de unos 2 km de espesor. La intensidad puede ser muy fuerte, sin descartar que llegue a ser torrencial, advierte la agencia meteorológica.

Las tormentas se concentrarán en Valencia y Castellón este miércoles y llegarán el jueves a Alicante.

La Aemet alerta de "peligro importante" en el litoral norte y sur de Alicante y mantiene el aviso naranja entre las 03:00 h y las 14:59 h, con probabilidades de lluvia entre el 40 y el 70 %.

"Como no hay mucho viento en capas medias que actúe como flujo rector del movimiento de las tormentas, estas pueden focalizarse en zonas del litoral, donde los acumulados pueden superar los 100-120 l/m² en dos o tres horas", apunta el organismo.

Aunque las tormentas puedan ser generalizadas, en septiembre los máximos de precipitación suelen concentrarse en áreas más focalizadas, especialmente próximas al litoral, donde pueden registrarse diferencias significativas de acumulados entre localidades cercanas.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la alerta naranja por lluvias en toda la provincia de Valencia, el litoral de Alicante y el interior sur y el litoral sur de Castellón, la alerta amarilla por lluvias en el interior de Alicante y el litoral norte y el interior norte de Castellón, y alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Castellón, Valencia y Alicante.

Ante estas previsiones, muchos ayuntamientos están trasladando indicaciones a la población y desde el Centro de Coordinación de Emergencias recomiendan los canales oficiales para conocer las indicaciones.

Para el viernes 18 de septiembre la Comunitat Valenciana tendrá un respiro por el desplazamiento de las nubes a las Islas Baleares.