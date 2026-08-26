Blazic: "Mi historia con el Hércules todavía no ha terminado"

Sandro Blazic seguirá defendiendo la portería del Hércules hasta 2029. El club alicantino ha ampliado el contrato del guardameta germano-esloveno, que finalizaba el próximo 30 de junio, después de una primera temporada en la que el joven portero, de solo 20 años, pasó de ser una apuesta de futuro a convertirse en una realidad bajo los palos.

Blazic llegó al Hércules el pasado otoño procedente de la cantera del Colonia y su evolución fue una de las noticias positivas de la temporada. Apenas unos meses después de su llegada, terminó ganándose la confianza del cuerpo técnico y llegó a discutir la titularidad a Carlos Abad, capitán del equipo y uno de los futbolistas más importantes y queridos de la plantilla.

El portero disputó diez partidos durante el pasado curso y tuvo un papel especialmente destacado en el tramo final de la competición. Su rendimiento despertó el interés de varios clubes, tanto extranjeros como de categoría superior.

Durante el verano incluso se especuló con una posible salida, una posibilidad que el Hércules ha cerrado ahora con una renovación que vincula al jugador con la entidad hasta 2029.

El club asegura así la continuidad de uno de sus jóvenes valores y apuesta por un portero al que considera también un activo de futuro. Blazic, por edad y proyección, puede convertirse en uno de los jugadores con mayor valor de la plantilla en los próximos años.

"Mi historia con el Hércules todavía no ha terminado", señaló Blazic después de conocer la ampliación de su contrato. El guardameta agradeció el apoyo recibido desde su llegada y explicó que para él era importante encontrar un lugar en el que pudiera jugar, seguir creciendo y dar “el siguiente paso” en su carrera.

“Desde mi primer partido defendiendo nuestros colores, he sentido vuestro apoyo y he entendido lo especial que es llevar este escudo”, afirmó el portero, que ya tiene la mirada puesta en el inicio de la competición.

Y ahí aparece la primera incógnita importante para Beto Company. La renovación y apuesta del club por Blazic abre una competencia que el técnico valenciano deberá resolver desde el primer partido de Liga.

El próximo sábado, en el derbi frente al Real Murcia, llegará la primera respuesta. Company tendrá que decidir si mantiene la confianza en Carlos Abad, capitán y referente del vestuario, o apuesta por Blazic, que terminó la pasada temporada ganándose minutos y protagonismo.

La decisión será una de las primeras del técnico en el inicio de la competición. Abad parte con el peso de haber sido durante años una referencia bajo los palos, pero Blazic ha demostrado que está preparado para competir por el puesto. El derbi servirá para conocer cuál de los dos cuenta con la confianza inicial del entrenador.

Blazic, mientras tanto, ya ha dejado claro cuál es su intención. “Os necesitamos. ¡Macho Hércules!”, escribió en su mensaje a la afición