La AEMET eleva a rojo el aviso por altas temperaturas en Alicante: llegarán hasta los 44 grados este miércoles

La provincia de Alicante afrontará este miércoles, 19 de agosto, una jornada de calor extremo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso rojo en el litoral norte alicantino por temperaturas que podrían alcanzar los 42 grados en áreas del prelitoral, mientras que en el interior y el litoral sur se esperan máximas de hasta 40 grados.

El aviso rojo permanecerá activo entre las 13:00 y las 21:00 horas, según informa AEMET a Efe. La situación será especialmente adversa debido a la presencia de un viento de poniente persistente, que favorecerá un acusado incremento de las temperaturas en buena parte de la Comunitat Valenciana.

En el litoral sur de Valencia, los termómetros podrían llegar a los 44 grados, mientras que en el litoral norte de esta provincia se prevén máximas de hasta 43 grados.

En el litoral norte de Alicante, AEMET estima que se alcanzarán los 42 grados en determinadas zonas próximas al prelitoral.

Avisos naranjas y amarillos

Además del aviso rojo en el litoral norte de Alicante, la AEMET ha establecido el nivel naranja en el interior y el litoral sur de la provincia, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 40 grados.

También habrá aviso naranja en el interior sur de Valencia, con máximas de 43 grados y posibilidad de alcanzar localmente los 44; en el interior norte de esta provincia, con registros de hasta 39 grados, y en el litoral sur de Castellón, donde el umbral se situará en los 39 grados, especialmente en el tercio sur.

El nivel amarillo afectará al interior sur de Castellón, con máximas de 38 grados, y al interior y litoral norte de esta provincia, donde se prevén temperaturas de hasta 36 grados.

Previsión para el jueves

La situación continuará siendo calurosa el jueves. A partir de las 13:00 horas, AEMET mantendrá el aviso amarillo en el litoral de Alicante y Valencia, así como en el litoral sur de Castellón, por temperaturas máximas de hasta 36 grados.

Además, se activará otro aviso amarillo en el interior sur de Valencia por riesgo de tormentas entre las 12:00 y las 21:00 horas.

Muertes por calor

El calor mortal que azota la provincia de Alicante, con municipios alcanzando los 42 grados, dejaba ya 114 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas a finales de julio.

Alicante afronta ya el segundo gran episodio de calor extremo del verano tras una primera mitad del verano de 2026 (periodo comprendido entre el 1 de junio y el 15 de julio), que ha sido la más cálida de la serie histórica en España.