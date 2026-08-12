El truco de los astrónomos para ver el eclipse sin mirar directamente al Sol: "Se puede utilizar una espumadera"

Este miércoles todos los alicantinos mirarán al cielo para contemplar el esperado eclipse. La demanda por observar este fenómeno astronómico ha provocado que las gafas homologadas se hayan agotado en muchas farmacias. Para aquellos que se hayan quedado sin ellas o no quieran mirar directamente al Sol, los astrónomos de la Universidad de Alicante (UA) ofrecen varias alternativas para no perderse un día histórico.

La Asociación Universitaria de Astronomía (Astroingeo) recomienda que, ante la falta de las gafas homologadas o cualquier duda sobre la seguridad del método utilizado, se opte por la observación indirecta.

El procedimiento consiste en proyectar la imagen del Sol sobre una superficie y observar esa proyección, sin mirar directamente hacia el astro.

Una de las posibilidades que recomiendan consiste en utilizar una cartulina con un pequeño agujero, de aproximadamente un milímetro de diámetro, que actúa como una cámara oscura. La luz solar atraviesa el orificio y proyecta la imagen del Sol sobre otra cartulina que sirve como pantalla.

"También es posible observar el fenómeno a través de las sombras que proyectan las hojas de los árboles sobre el suelo. Durante un eclipse, los pequeños espacios entre las hojas pueden proyectar sobre la superficie imágenes del Sol parcialmente ocultado", apuntan

Otra alternativa menos convencional consiste en "utilizar una espumadera con agujeros circulares y observar sobre un folio o cartón blanco las sombras que proyecta", indican.

Los eclipses solares se producen cuando la Luna, durante su fase nueva, se sitúa delante del Sol desde la perspectiva de la Tierra. La Luna proyecta entonces su sombra sobre la superficie terrestre y provoca el oscurecimiento que caracteriza al fenómeno.

En el caso de Alicante, la provincia se encontrará en la zona de penumbra y la ocultación alcanzará el 99,14% del disco solar. Por ello, aunque el cielo pueda oscurecerse notablemente durante el máximo, no se debe interpretar el fenómeno como una oportunidad para mirar directamente al Sol.

El eclipse será visible en gran parte de España de forma total, mientras que las condiciones concretas de observación variarán en función de la ubicación.

Así, el fenómeno se podrá vivir en el Campus Oeste de la Universidad de Alicante, donde la UA ofrecerá una alternativa segura y gratuita para contemplar el fenómeno acompañados por especialistas, con observación guiada, telescopios preparados para el Sol y métodos indirectos de observación de la mano de Astroingeo.

La actividad comenzará a las 19:15 horas y el eclipse se producirá a las 19:40 horas, cuando el Sol se encuentre aproximadamente a cinco grados sobre el horizonte y falte alrededor de una hora y veinte minutos para su puesta. El ocaso está previsto para las 20:59 horas.

En cualquier caso, los responsables de Astroingeo recomiendan extremar las precauciones y acudir al punto de observación de la UA ante cualquier duda sobre el método empleado.