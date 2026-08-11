La Policía Nacional investiga la presunta agresión a una menor en Alcoy grabada en vídeo

La Policía Nacional realiza labores de investigación respecto a una presunta agresión física a una menor en Alcoy capturada en vídeo y que circula viralmente en redes sociales.

Las autoridades están trabajando para confirmar si los hechos ocurrieron en la localidad el pasado 9 de agosto, como se ha difundido en redes, y si corresponden a la jurisdicción de la Policía Nacional, ya que hasta el momento no se ha interpuesto denuncia alguna, según informan fuentes policiales a este medio.

En el vídeo, de dos minutos de duración, se puede observar cómo una chica agarra del pelo a otra a la que arrastra del pelo, golpea con puños y piernas y coge del cuello mientras la insulta y un grupo de jóvenes graba la agresión.

Aunque todavía no se ha formalizado una denuncia, los agentes evalúan posibles delitos de lesiones y contra la intimidad y la identificación de todos los participantes y testigos presentes en la grabación para determinar sus niveles de responsabilidad y su posible detención si fueran mayores de 14 años.

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